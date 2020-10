"S Pittsburghom smo bili precej v kontaktu. Rekli so, da je bolje, da igram kjerkoli pač lahko, kot da ne bi nikjer. Dogovorili smo se z Olimpijo. Upam, da bo transfer karta čim prej urejena in da po več kot šestih mesecih spet zaigram," pravi zadnja okrepitev HK SŽ Olimpija Jan Drozg, ki se je zaradi zamika sezone čez lužo preselil v Ljubljano.

V normalnih razmerah bi Jan Drozg že začel sezono na drugi strani Atlantika, a ker covid-19 že več mesecev narekuje življenjske smernice, je Štajerec še vedno v domovini. Predvidene začetke novih tekmovalnih obdobij so že večkrat prestavili. Zadnje informacije pravijo, da bi se liga NHL lahko najhitreje začela 1. januarja, tudi lige AHL pred tem datumom ne gre pričakovati. Hokejisti so se tako znašli v nelagodnem položaju, nekateri bodo obdobje do začetka tekmovanj kot posojeni igralci preživeli v drugem okolju in na ta način ohranjali stik z ledom in tekmovalni ritmom.

Dogovor med Olimpijo in Pittsburghom je sklenjen do 1. junija 2021. Ameriški NHL-ovec ga lahko do določenega datuma vpokliče nazaj. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Takšno možnost je izbral tudi Drozg, ki so ga pri Pittsburgh Penguins leta 2017 na naboru lige NHL izbrali kot 152. po vrsti, lani pa je z NHL-ovcem podpisal triletno vstopno pogodbo, a na priložnost za igro na največjem klubskem hokejskem odru čakal v Americah Hockey League (AHL) in razvojni ECHL.

Enaindvajsetletni napadalec se je po dogovoru Pittsburgha in HK SŽ Olimpija preselil v Ljubljano. Po besedah predsednika ljubljanskega kluba Mihe Butare je dogovor med kluboma podpisan do 1. junija 2021 s tem, da lahko Pittsburgh Penguins Jana vpokličejo nazaj v NHL tudi v času trajanja pogodbe.

"Dogovor z Olimpijo je tak, da sem lahko v Ljubljani, dokler se mi sezona v ZDA ne začne. Ko se bo tam začelo, ali AHL, ECHL, NHL, lahko odidem v Ameriko in sezono nadaljujem tam. To velja tudi za trening kampe. Pri Pittsburghu razmišljajo, da bi decembra organizirali pripravljalni tabor. Tega bi se lahko udeležil," nam je svojo interpretacijo dogovora med četrtkovo tekmo Alpske lige, ki jo je spremljal še s tribune, predstavil Drozg.

Pogledoval je proti kakovostnejšim ligam, a so nekatere tujcem zaprle vrata, nekatera moštva pa niso pristala na to, da bi bo nekaj tednih lahko odšel. Foto: Nejc Vurnik/FEST Produkcija

Tudi sam pogledoval proti kakovostnejšim ligam, a ...

Pričakovali smo, da bo na ameriški začetek čakal na višji ravni, tudi sam je pogledoval proti kakovostnejšim tekmovanjem, a na koncu sprejel ponujeno. "V tem času smo bili s Pittsburghom kar precej v kontaktu. Rekli so, da je bolje, da igram kjerkoli pač lahko kot pa da nikjer. Nekaj takega se trenutno dogaja z mojimi soigralci iz lige AHL, ki so v ZDA brez ekip, brez možnosti pravega treninga že več kot šest mesecev. Gledali smo tudi v druge lige, a evropski klubi so trenutno prenatrpani z igralci. Švedi so na primer poskrbeli za svoje igralce. Vrata so odprli domačim igralcem, ki igrajo čez lužo, za tujce pa so jih zaprli, razen za tiste, ki so pogodbe sklenili že prej. Podobno so naredili Finci. Nemška liga se prav tako še dolgo ne bo začela, češka liga je tudi vseskozi v zastoju," se je z mislimi sprehodil po evropskih ligah.

Pa liga IceHL (nekdanja liga EBEL)? "V ligi EBEL je bilo veliko možnosti, a bila je tudi težava, saj so vsi želeli, da pridem za celotno sezono, kar pa mi ni ustrezalo, saj se želim vrniti v Ameriko. Razumem jih, saj bi z odhodom posojenih igralcev po nekaj tednih nastale luknje v kadru, tega pa si ne želijo."

Še vedno ga lahko pošljejo v razvojno ligo Upa, da bo od vrnitvi v ZDA zaigral v ligi AHL, ni pa izključeno, da bo moral znova v razvojno ligo ECHL. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Drozg je pred lansko predčasno končano sezono pričakoval, da bo sezono začel s Pittsburghovo AHL-podružnico Wilkes-Barre/Scranton Penguins, a je najprej pristal v razvojni ligi ECHL, pozneje pa dobil priložnost tudi v AHL. Preteklost ga je tako naučila, da je pri napovedih previdnejši. "Kakšne načrte ima Pittsburgh z mano, izvem prek agenta. Po pogovorih sodeč naj bi prihodnjo sezono v ZDA začel v ligi AHL, a se to lahko hitro spremeni. Še vedno obstaja možnost, da me pošljejo v ECHL," pravi o tem, kam naj bi ga vodila pot, če se bodo sezone na drugi strani Atlantika začele v doglednem času.

Občutki se hitro izgubijo

Do nadaljnjega bo tako nosil zeleno-belo opravo. Treningom Olimpije se je priključil v sredo in po besedah glavnega trenerja Gregorja Polončiča takoj navdušil.

Zadnjo tekmo je odigral daljnega marca. Foto: FEST Produkcija

"Preden sem prišel v Ljubljano, sem trikrat na teden treniral s člansko ekipo Maribora, vmes pa sem se priključil tudi nekaterim mlajšim selekcijam. Zagotovo je bilo to bolje, kot če sploh ne bi bil na ledu. Hitro se izgubijo občutki, kar se je kar poznalo ob prvem treningu na ledu. Pomembno je bilo, da sem znova začutil stik z ledom, da so se občutki pri igri s ploščkom vrnili. Pri Olimpiji se občuti, da so fantje na višji ravni, pričakovano je vse hitreje. Potreboval bom še kakšen trening, da se bom povsem vklopil," meni Drozg, ki sta mu kondicijske treninge usklajevala njegov slovenski trener fitnesa in Pittsburghov trener fitnesa, in upa, da po več kot šestih mesecih čim prej znova okusi tekmovalni ritem.

Hokejisti Olimpije so v četrtek z 12:3 premagali drugo ekipo Celovca. V soboto bodo gostili drugo ekipo Linza, proti kateri gre pričakovati še večji kakovostni razkorak. Foto: HK SŽ Olimpija

Ni najbolj zanimivo, je pa vesel za svojo ekipo

Prvič bi moral z zmaji zaigrati že na četrtkovem obračunu proti drugi ekipi Celovca, a se je zapletlo z dokumenti. "Moja transfer karta še ni bila potrjena. Upam, da se bo to do sobote uredilo in da zaigram," se nadeja Štajerec, ki je v četrtek videl visoko zmago svoje nove ekipe proti. Korošce so premagali s kar 12:3 in po seštevku dveh obračunov (16:4) zanesljivo vknjižili nove točke. "Olimpija je precej močnejša od te ekipe. Če sem iskren, takšnih tekem, ko je nekdo toliko močnejši, ni najbolj zanimivo gledati. Sem pa vesel za Olimpijo, da je v tej ligi tako močna."

Ljubljančani bodo v soboto gostili drugo ekipo Linza, v lanski sezoni najbolj skromno moštvo lige, proti kateri gre pričakovati še večji kakovostni razkorak.



