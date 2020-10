Iz HK SŽ Olimpija so sporočili, da bo njihove barve do nadaljnjega kot posojeni igralec branil Jan Drozg, ki še čaka na začetek nove sezone onkraj Atlantika. Pri tem ima moštvo Pittsburgh Penguins za čas trajanja pogodbe možnost, da štajerskega napadalca vpokliče nazaj v svoje moštvo.

Novi koronavirus močno zapleta športne sezone. To je na lastni koži občutil tudi slovenki hokejist Jan Drozg, 152. izbor Pittsburgh Penguins na naboru leta 2017. Štajerec v najmočnejši hokejski ligi še ni zaigral, je pa spoznal ligo AHL, v kateri naj bi igral tudi v prihodnjem tekmovalnem obdobju. A to se najverjetneje še lep čas ne bo začelo. Začetek lige NHL je po zadnjem sestanku prestavljen na 1. januar 2021, tudi AHL se pred tem datumom naj ne bi začela. Drozga je tako čakanje kot posojenega igralca začasno pripeljalo v Ljubljano.

"Ker še vedno ni jasno, kdaj točno se bo začela nova sezona v ligi NHL, so se pri moštvu Pittsburgh Penguins odločili, da Janu Drozgu poiščejo klub, kjer bo lahko ohranjal svojo formo pred pričetkom tekmovanj. Glede na situacijo v povezavi s covid-19 je sledila odločitev, da se Drozg pridruži naši ekipi. Pri tem ima moštvo Pittsburgh Penguins za čas trajanja pogodbe možnost, da Jana vpokliče nazaj v svoje moštvo," so iz HK SŽ Olimpija sporočili, da so še okrepili že tako močno zeleno-belo zasedbo.

HK Olimpija je še okrepila že tako močno ekipo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pomembno je, da čim prej spet okusi tekmovalni ritem

"Vesel sem, da lahko na nek način začnem priprave na novo sezono. Seveda je zame lažje, ker ostajam v Sloveniji, dokler me ne vpokličejo nazaj v Ameriko. " Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Položaj je res poseben. Že od marca nisem imel tekem, ne treniram tako kot sicer. Še vedno tudi ni znano, kdaj se bom lahko vrnil v Ameriko. Zame je bilo nujno, da čim prej začnem trenirati in po možnosti igrati tekme pri "nadomestnem" klubu. Kar dolgo časa sem čakal na odločitev in zdaj je jasno, da se bom pridružil HK SŽ Olimpija. Vesel sem, da lahko na nek način začnem priprave na novo sezono. Seveda je zame lažje, ker ostajam v Sloveniji, dokler me ne vpokličejo nazaj v Ameriko. Ko se to zgodi, imam prosto pot, da odidem nazaj v Pittsburgh in nadaljujem s svojo sezono tam. Pričakujem dober začetek pri Olimpiji. Mislim, da je to povsem drug hokej, kot sem ga bil vajen. Nekaj časa bom zagotovo potreboval, da se navadim na drug sistem. Upam, da bomo zmagali čim več tekem in dosegli čim boljše rezultate. Pričakujem dober začetek in nadaljevanje sezone," je misli strnil 21-letni napadalec, za katerega bi pričakovali, da bo začasni angažma sicer našel v kakovostnejšem tekmovanju, kot je Alpska liga.

Predsednik Olimpije Miha Butara je razumljivo zadovoljen z novo okrepitvijo, ki bi jo sicer pričakovali v kakovostnejši ligi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pogodba do 1. junija 2021, a Pittsburgh ga lahko vpokliče nazaj

"Zadovoljen sem, da smo s Pittsburgh Penguins in z Janom sklenili dogovor. Verjamem, da bo Jan veliko doprinesel naši ekipi, tako v smislu konkurenčnosti kot tudi v tekmovalnosti. Dogovor med kluboma je podpisan do 1. junija 2021, s tem, da lahko Pittsburgh Jana vpokličejo nazaj v NHL tudi v času trajanja pogodbe. Prepričan sem, da so tovrstne povezave našega kluba z velikimi tujimi klub lepa popotnica in na tem bomo gradili v prihodnje. Janu izrekam toplo dobrodošlico v Ljubljani in v zelenem dresu. Prepričan sem, da se bo odlično ujel z našo ekipo," pa je Drozga pozdravil predsednik kluba Miha Butara.

Olimpijo naslednja tekma Alpske lige čaka v četrtek, ko bo v Tivoliju branila prednost treh zadetkov (4:1) s prve tekme proti Celovcu.

