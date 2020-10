Remi Jesenic in Olimpije, točke pa v Ljubljano

Jeseničani in Ljubljančani so se razšli z remijem, a točke so po šestevku dveh derbijev (8:3) pripadle zmajem.

Jeseničani in Ljubljančani so se razšli z remijem, a točke so po šestevku dveh derbijev (8:3) pripadle zmajem. Foto: HK SŽ Olimpija

Še drugič v manj kot tednu dni sta obračunala največja slovenska hokejska tekmeca Jesenice in Olimpija. Ta je v tekmo v Podmežakli vstopila z veliko prednostjo. Rezultat današnje tekme se je namreč seštel s sobotnim iz Tivolija (zmaga Ljubljančanov s 6:1) in šele nato so podelili prve alpske točke sezone. Te so pripadle Ljubljančanom, ki so sicer na Gorenjskem igrali neodločeno 2:2, a zmagali s skupnim izidom 8:3.

Nov tekmovalni dan v Alpski ligi in nov slovenski derbi, po katerem so podelili prve točke. Moštva v predtekmovanju letos igrajo v štirih skupinah po štiri in šele po seštevku dveh medsebojnih srečanj ekipa dobi točke. Hokejisti HK SŽ Olimpija so prvi polčas obračuna s HDD Sij Acroni Jesenice zanesljivo dobili, v soboto so v Tivoliju zmagali s 6:1, v drugem pa remizirali z 2:2 in tako prišli do skupne zmage z 8:3.

Tadej Čimžar po tekmi:

Moštvi sta na drugi tekmi v jeseniški Podmežakli igrali okrnjeni, pri domačih so manjkali Mirko Djumić, Maj Tavčar, Bine Mašič in drugi vratar Urban Avsenik, pri Olimpiji pa kapetan Aleš Mušič, Miha Zajc, Jure Sotlar, David Planko, Mark Čepon in Anej Kujavec. Prvi trije naj ne bi bili odsotni dlje časa.

Prvi del je pripadel zmajem. Tudi zaradi več izključitev na domači strani, a gostje prednosti igralca več niso znali izkoristiti. Na pravem mestu pa je bil že v osmi minuti ob izenačenih močeh Mark Sever in še povišal vodstvo gostov v skupnem seštevku. Domači pa so imeli lepo priložnosti, da bi izid na tekmi izenačili ob koncu prve tretjine, toda potem ko je Miha Logar v prodoru zrušil Žana Jezovška, ta ni izkoristil kazenskega strela oziroma je njegov poskus vratar Paavo Holsä ubranil.

Nadaljevanje je prineslo še več težav Olimpiji, ki je v 26. minuti ostala še brez vratarja Holsäja, ki je zaradi poškodbe moral z ledu, med vratnici pa je stopil Tilen Spreizter. Po prvih ocenah je Finec utrpel zvin gležnja.

Ljubljančani so pozneje dosegli še en zadetek, ko je bil po hitrem protinapadu uspešen Tadej Čimžar. Še pred iztekom drugega dela pa so tudi železarji le izkoristili "power-play" in vzbudili upanje na ugoden izid vsaj na drugi tekmi.

Jasno je bilo, da bodo Jeseničani v seštevku le težko prišli do preobrata, vsaj na "povratni" tekmi pa so pokazali željo. Z izenačujočim zadetkom je prizadevanja kronal Jaka Sodja v 51. minuti, potem pa so gostje dvakrat v dveh minutah stresli okvir gola Žana Usa. Izid pa se ni več spremenil.

Timotej Kočar po tekmi:





Železarji bodo, podobno kot lani, ves oktober igrali v rožnatih dresih, navijači pa se bodo za drese potegovali na spletni dražbi, izkupiček bodo v jeseniškem klubu namenili združenju Europa Donna Slovenija.

Dve današnji tekmi sta zaradi okužb z novim koronavirusom odpovedani (Fassa - Asiago, Cortina - Gardena).

Jesenice doma, Olimpija v gosteh

Predvideno je, če bodo razmere to dopuščale, da se slovenski ekipi za naslednji par točk na dveh tekmah pomerita z drugima ekipama Linza in Celovca. Jeseničani bodo tako v soboto pričakali Linz, Olimpija pa bo gostovala na Koroškem.

Zakaj seštevek dveh tekem? Dejan Kontrec pojasnjuje, da so se za seštevek tekem odločili, ker ekipi Olimpija in Jesenice nastopata v na papirju najlažji skupini in bi si v primeru točkovanja na vsaki tekmi lahko priigrali veliko prednost. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Novost letošnje sezone Alpske lige, ki se bo razvijala v skladu z razvojem epidemiološke slike v državah udeleženkah, je predtekmovanje v štirih mini "lokalnih" skupinah s po štirimi udeleženci, ki igrajo po dve medsebojni tekmi. Slovenska kluba imata v svoji skupini še drugo celovško ekipo in drugo moštvo iz Linza. V drugih skupinah so Bregenzerwald, Lustenau, Kitzbühel in Feldkirch; Pustertal, Red Bull Juniors, Wipptal Broncos in Ritten; Asiago, Fassa, Val Gardena in Cortina Hafro. Posebnost te mini skupine je, da bodo po dve tekmi istih nasprotnikov rezultatsko sešteli in šele ti seštevki bodo ekipam prinesli točke (tri za zmago, dve za zmago, če bo po skupnem neodločenem izidu na dveh tekmah odločal podaljšek, ter eno za poraz po tej drugi možnosti). Nekateri so se po sobotni visoki zmagi Olimpije nad Jesenicami obregnili ob seštevanje dveh tekem, saj je težko verjeti, da bi Jeseničanom lahko uspel zasuk. Na to so se odzvali pri Hokejski zvezi Slovenije. "Sistem pridobivanja točk v tem delu je tak zato, ker imata Olimpija in Jesenice v skupini kluba, ki sta bila zadnja leta pri dnu lestvice, posledično je skupina lažja kot katera od italijanskih. Če bi štela vsaka tekma, bi si tako Olimpija ali Jesenice lahko nabrala tudi 18 točk in s tem veliko prednost napram drugim klubom, predvsem italijanskim, ki so v težjih skupinah, v katerih je težje priti do točk. Tak sistem ne bi bil pošten do drugih. Ene same medsebojne tekme pa tudi nismo želeli, saj bi se lahko gostujoči ekipi zdelo nepošteno, da ni bila gostiteljica sama," je seštevanje dveh tekem pojasnil generalni sekretar HZS Dejan Kontrec.