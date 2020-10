Po padcu na trda tla so se pogledali v ogledalo in vrnili iskre #video

"Fantje so se odzvali zelo dobro. Ne le rezultat, ampak igra, borbenost in majhne stvari, za katere vedno pravim, da so zelo pomembne, so bile na zelo visoki ravni. Ekstremno zadovoljen sem," se je po uvodni tekmi nove sezone Alpske lige in zmagi HK SŽ Olimpija s 6:1 nad HDD Sij Acroni Jesenice smejalo Gregorju Polončiču, ki mu je po slovesu zmajev od Iva Jana pripadla začasna vloga glavnega trenerja.

Še tretjič v nekaj tednih sta se udarila največja slovenska hokejska tekmeca iz Ljubljane in Jesenic. Na prvih dveh tekmah so z zadetkom razlike zmagali železarji, ki na papirju poimensko in finančno ne morejo konkurirati Olimpiji, in poskrbeli za pretres na Celovški 25.

Jeseniška zmaga nad Ljubljančani v polfinalu Pokala Slovenije je odnesla glavnega trenerja Iva Jana, začasno ga je zamenjal njegov pomočnik Gregor Polončič. Podobni zgodbi smo bili priča že lani, ko je Polončič v čevlje glavnega trenerja vstopil namesto Jureta Vnuka in v njih ostal do konca predčasno končane sezone. Letos naj ne bi bilo tako, se je pa Polončič znova izkazal za velikega motivatorja. Ljubljančani so v soboto proti Jesenicam prikazali povsem drugačen, precej bolj bojevit obraz, željan zmage. Tekmeca so nadigrali in izboljšali realizacijo. Če so na prvih dveh obračunih le enkrat zatresli mrežo gorenjske ekipe, so jo tokrat šestkrat, veliko dela so opravili že v prvih 80 sekundah srečanja, po katerih so vodili z 2:0.

Trener Olimpije Gregor Polončič po zmagi:

Iskra, želje, timsko delo ...

"Iskre, želja, timsko delo ... To je to, kar se od ekipe pričakuje," o drugačnem obrazu Olimpije pravi trener Gregor Polončič. Foto: Grega Valančič/Sportida "Fantje so reagirali zelo dobro. Ne le rezultat, ampak sama igra, borbenost in majhne stvari, za katere vedno pravim, da so zelo pomembne, so bile na zelo visoki ravni. Ekstremno sem zadovoljen. Iskre, želja, timsko delo ... To je to, kar se od ekipe pričakuje. Z Maticem (pomočnikom Kraljem, op.a .) sva jim pred tekmo želela nekaj povedati, pa sploh ni bilo treba, ker je bilo že čutiti, da je danes ta dan, ko bomo prikazali boljši obraz," je po zmagi razmišljal Polončič, ki ni znal objasniti, zakaj so se igralci tokrat povsem drugače lotili tekmeca.

"To je vprašanje za milijon dolarjev. Če bi poznali odgovor, bi stvari že prej spremenili. Je pa dejstvo, da smo padli na zelo trda tla, betonska, vsi smo se morali pogledati hitro v ogledalo in izboljšati stvari. Od pristopa do vsega, kar se je potem obrestovalo na tekmi," je dejal 39-letnik, ki se z vprašanjem, kakšna bo njegova vloga v prihodnosti, ne obremenjuje: "V trenutnem položaju dajem svoj maksimum. Ne razmišljam, kaj se bo zgodilo, fantom želim dati celega sebe, želim biti stoodstotno pri stvari, želim, da fantje napredujejo, ker vem, da lahko. To je cilj."

"Na to tekmo je treba pozabiti, se na treningih zakopati v delo in še dvigniti igro, ker je ta ekipa to sposobna," pred povratnim srečanjem pravi Polončič. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pozabiti na to tekmo

Kljub zmagi Olimpija ni osvojila treh točk, saj uvodni del Alpske lige letos poteka po spremenjenem sistemu. Prve točke bodo tako podelili šele po četrtkovem derbiju na Jesenicah, po katerem bodo sešteli obe tekmi. "Na to tekmo je treba pozabiti, se na treningih zakopati v delo in še dvigniti igro, ker je ta ekipa to sposobna," pred povratnim srečanjem pravi Polončič, ki, pa čeprav ima Olimpija letos izjemno močno ekipo, za razliko od vodstva kluba, v besedah ostaja ponižen in to zahteva tudi od igralcev: "Močan moraš biti na ledu, ne v besedah."

Po derbiju na pregled Polončič je večino tekme presedel, po derbiju ga je čakal zdravniški pregled. Foto: Grega Valančič/Sportida Trener Olimpije Polončič je večino tekme preživel v sedečem položaju, pred sedmo silo pa stopil s pomočjo bergl. Nekaj ur pred derbijem se je, ob tem ko je sedel na kolo, poškodoval. Po derbiju ga je čakal pregled pri specialistu, sam pa sumi na poškodbo križne vezi.

Trener Jesenic Mitja Šivic po porazu:

Najti bo treba fokus

"Ena stvar je govoriti in misliti, da si pripravljen, druga pa, da si resnično pripravljen. Opozarjali smo, da bo Olimpija zelo agresivna, tega so se zavedali, a samo zavedali, na ledu pa niso bili takšni, kot znajo biti. Prepočasni so bili v reakcijah ... Zakaj? Ker so mladi fantje, čeprav toliko mladi spet niso, nekaj so že dali skozi, a ker so ljudje, ker berejo, da smo jih že štirikrat premagali, da že ne vem koliko časa Olimpija ni zmagala. Vse to imaš v glavi, fokus se nekoliko spusti in to je dovolj, da ti proti Olimpiji, ki ima kakovost, ne uspe. Še vedno zaupam v te fante, po enem težkem porazu jih ne bom medijsko pokopal, ker si tega ne zaslužijo. Zmagali smo tisto tekmo, ki je bila morda bolj pomembna, dobili pokal, kar je bila velika stvar za nas. Zdaj bo treba spet dobiti nazaj ta fokus," je po porazu dejal trener Jeseničanov Mitja Šivic, ki bo varovance na novem derbiju vodil že v četrtek.

"Naš fokus ne bo na tem, da je bilo na prvi tekmi 1:6, ampak na 0:0, na tem, da želimo biti boljši, kot smo. Imeti v glavi, da moramo zmagati za pet, ne bi bilo pravo razmišljanje. Treba se bo dobro pripraviti in, ponavljam, najti fokus."

Trener Mitja Šivic se je v soboto večkrat prijel za glavo. Upa, da bo ekipa čim prej znova našla pravi fokus, ki ga proti Olimpiji ni bilo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Djumić bo odsoten dlje časa Šivic je v soboto pogrešal enega od ključnih članov napada, Mirka Djumića. Srb jo je skupil na torkovi tekmi državnega prvenstva na Bledu. Povsem ob koncu sta trčila jeseniška igralca, Djumić je po udarcu v glavo obležal, odnesli so ga na nosilih, odsoten bo dlje časa. "Ah, ja, tak je šport," je ob omembi nesrečnega spleta okoliščin z rameni skomignil Šivic.

Vedeli so, kaj pričakovati, pa ...

Če so bili Jeseničani na pokalni tekmi izjemno bojevito nastrojeni in požrtvovalni na vsakem centimetru ledu, tokrat, ko tekma ni imela takšne vrednosti, tega ni bilo čutiti.

Andrej Tavželj po porazu:

"Vpliva več dejavnikov, zagotovo zna vplivati tudi pomembnost tekme. Osvojiš pokal, zmagaš poletno leto, si morda preveč samozavesten, morda se ti tekma ne zdi toliko pomembna, kot bi se ti morala. A mi moramo vsako tekmo igrati, kot da je zadnja. Smo borbena ekipa, ki mora vso tekmo garati, sploh proti boljšim ekipam. S tem si ustvarimo kakšno priložnost, če pa igramo bolj na fino, pa ne gre. Vedeli smo, kakšno Olimpijo pričakovati, vedeli smo, da jih zna Polona s svojo bojevito karizmo dvigniti ... A če si preslab, je težko parirati taki ekipi," je bil po porazu kritičen kapetan Andrej Tavželj, nič kaj navdušen nad sistemom, ki predvideva seštevek dveh tekem.

Olimpija si je namreč pred povratnim srečanjem priigrala ogromno prednost. "Če bom imel kdaj možnost biti del neke lige in v položaju, da kaj povem, se bom učil iz tega, da so take tekme brezpredmetne. Odigrajmo eno in je. Pridobivati čas na tak način, je nesmiselno."

Jeseničani in Ljubljančani se bodo na Jesenicah pomerili v četrtek ob 19. uri.