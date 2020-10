Hokejisti Jesenic in Olimpije so v četrtek še drugič v enem tednu prekrižali palice in remizirali (2:2). Po derbiju so rezultat prišteli rezultatu uvodnega alpskega derbija (zmaga Olimpije s 6:1) in podelili prve točke. Te so osvojili Ljubljančani.

Hokejisti Jesenic in Olimpije so v četrtek še drugič v enem tednu prekrižali palice in remizirali (2:2). Po derbiju so rezultat prišteli rezultatu uvodnega alpskega derbija (zmaga Olimpije s 6:1) in podelili prve točke. Te so osvojili Ljubljančani. Foto: HK SŽ Olimpija

Po četrtkovem remiju med HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija (2:2) v Podmežakli, ki so ga sešteli s sobotno zmago Ljubljančanov (6:1) in zmajem podelili prve točke Alpske lige, so se znova pojavila vprašanja o smiselnosti sistema, ki v predtekmovanju predvideva seštevanje dveh tekem. V nobenem taboru niso navdušeni nad letošnjo alpsko novostjo.

Nova sezona Alpske lige, ki se bo razvijala v skladu z razvojem epidemiološke slike v državah udeleženkah, se je začela s predtekmovanjem v štirih mini "lokalnih" skupinah s po štirimi udeleženci, ki igrajo po dve medsebojni tekmi. Slovenska kluba imata v svoji skupini še drugo celovško ekipo in drugo moštvo iz Linza. V drugih skupinah so Bregenzerwald, Lustenau, Kitzbühel in Feldkirch; Pustertal, Red Bull Juniors, Wipptal Broncos in Ritten; Asiago, Fassa, Val Gardena in Cortina Hafro.

Posebnost te mini skupine je, da po dve tekmi istih nasprotnikov rezultatsko seštejejo in šele seštevki ekipam prinesejo točke. Gre za v hokeju redko uporabljen sistem seštevanja povratnih tekem, ki ga sicer pozna hokejska liga prvakov, precej bolj poznan pa je v nogometnem svetu.

Nogomet in hokej sta različna svetova

Že po uvodnem derbiju v Tivoliju, kjer je Olimpija Jesenice odpravila s 6:1, je bilo jasno, da bodo točke, če ne bo presenetljivega zasuka, po četrtkovi povratni tekmi odšle v Ljubljano. Drugi derbi se je sicer končal z v hokeju redko videnim remijem (2:2), po seštevku je Olimpija z 8:3 vpisala prve tri alpske točke.

"Pred tekmo nismo gledali na ta zaostanek. Seštevanje poznajo v nogometu, hokej in nogomet pa sta dva različna svetova. Pri hokeju smo 'dedci' in ne jokamo. Sistem je, kakršen je. Kupujemo čas. Za koga, zakaj, ne vem. Rad bi vedel, zakaj je tako, da lahko rečem: 'V redu, prav imate,'" je po remiju na opazko o seštevanju odvrnil glavni trener Jesenic Mitja Šivic, ob vprašanju, ali niso dobili nobene obrazložitve, pa odkimal.

Generalni sekretar HZS Dejan Kontrec pravi, da so se za seštevanje odločili, ker je slovenska skupina lažja in bi tako slovenski moštvi lažje prihajali do točk. Foto: Jure Makovec/STA

"Sistem pridobivanja točk v tem delu je tak zato, ker imajo Olimpija in Jesenice v skupini kluba, ki sta bila zadnje čase pri dnu lestvice, posledično je skupina lažja kot katera od italijanskih. Če bi štela vsaka tekma, bi si tako Olimpija ali Jesenice lahko nabrale tudi 18 točk in s tem veliko prednost v primerjavi z drugimi klubi, predvsem italijanskimi, ki so v težjih skupinah, v katerih je težje priti do točk. Tak sistem ne bi bil pošten do drugih. Ene same medsebojne tekme pa tudi nismo želeli, saj bi se lahko gostujoči ekipi zdelo nepošteno, da ni bila gostiteljica sama," nam je seštevanje tekem v začetku tedna pojasnil generalni sekretar HZS Dejan Kontrec, ki se je po sobotnem visokem porazu Jesenic obregnil ob razmišljanje kapetana Jesenic Andreja Tavžlja, da je "povratna tekma brezpredmetna".

"Spoštujem jih in menim, da večinoma delajo dobro, a govoriti, katera skupina je lahka ... Lahko pa rečem, da bomo pri HDD Jesenice letos tudi proti Linzu II, če ne bomo pripravljeni kot na derbi, imeli težave," o sistemu pravi trener Jesenic Mitja Šivic. Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Govoriti katera skupina je lažja ..."

Ko smo Šivicu prenesli Kontrečeve besede, je odgovoril: "Niso poslani za to, da govorijo, katera skupina je najlažja. Oni delajo svoje delo, mi svoje. Spoštujem jih in menim, da večinoma delajo dobro, a govoriti, katera skupina je lahka ... Sam sploh nisem razmišljal o tem, katera skupina je lažja. Lahko pa rečem, da bomo pri HDD Jesenice letos tudi proti Linzu II, če ne bomo pripravljeni kot na derbi, imeli težave. Ta trenutek zagotovo, ker smo na začetku sezone. Igrati tekmo z Linzem II v prvem kolu je povsem drugače kot v 12. Kakorkoli, oni imajo svoje argumente. Bodimo veseli, da sploh še vedno igramo."

Tudi pomočnik glavnega trenerja Olimpije Matic Kralj ni navdušen nad seštevanjem: "Zgolj moje mnenje, a ta format se ne zdi ravno pameten. Zgodi se ti tekma 6:1. Dobro, zdaj smo imeli derbi in smo bili motivirani tudi na drugi tekmi, a če bi z Linzem na prvi igrali s 6:1, bi bilo povsem drugače. Ekipo bi bilo treba še bolj motivirati, da ne bi zaplavali, saj si želimo napredka iz treninga v trening, iz tekme v tekmo.

Zadovoljen, kako so se sestavili

Šivic je zadovoljen, kako se je ekipa, ki je bila še pred nekaj dnevi v krču, sestavila. Foto: Domen Jančič Vrnimo se na led. Tako pri Jesenicah kot Olimpiji so pogrešali nekaj moči. Gostitelji še najbolj napadalca Mirka Djumića, Ljubljančani pa ob Davidu Planku, ki bo odsoten dlje časa, in Marku Čeponu še trio pomembnih napadalcev Aleš Mušič - Miha Zajc - Jure Sotlar, sredi srečanja se je poškodoval še prvi vratar Paavo Hölsä, pri katerem po prvih informacijah kaže na zvin gležnja. Olimpija je povedla z 2:0, Jeseničani so zapravili kazenski strel za izenačenje na 1:1, a v nadaljevanju ujeli goste in prišli do remija.

"Zadovoljen sem s pristopom, zadovoljen sem s tem, kako se nam je v treh dneh uspelo sestaviti. Pred tremi dnevi smo bili v velikem krču, tri dni pozneje pa imamo noge in energijo in smo požrtvovalni. Še na treningu dan pred tekmo nismo bili povsem pravi, danes pa je bilo vse skupaj videti precej bolje. V hokeju se v tako kratkem času ni mačji kašelj sestaviti. Je pa bila tokrat ena taka tekma gor, dol, z veliko napakami, tako pri njih kot pri nas. Ko nas oni pritisnejo s ploščkom, je treba odigrati bolje, reagirati bolj pametno, ali je to podaja ali plošček, poslan iz tretjine, pa tudi v napadalni tretjini je treba biti boljši, da se naš napad ne konča že po treh sekundah," je o igralni plati povedal Šivic, zadovoljen, da so bili v zadnjem času proti Olimpiji večkrat na strani zmagovalca: "V zadnjih dveh tekmah lanske sezone in na štirih letošnjih smo z Olimpijo izgubili le enkrat, pri tem, da letos njihov prvi napad zasluži toliko kot naša celotna ekipa. Privoščim Olimpiji, povsod bi moralo biti tako."

Proti Linzu, kot da je derbi

Šivica in varovance na prihodnjih dveh alpskih tekmah čaka Linz II, lani s tremi točkami zanesljivo zadnja ekipa rednega dela. "Linz je za nas derbi. Če ga fantje ne bodo vzeli kot derbi, bomo imeli velike težave. Imeli jih bodo med seboj, pa tudi z menoj," je proti sobotni domači tekmi, v Podmežakli se bo začela ob 18. uri, pogledal Gorenjec.

Matic Kralj po tekmi:

Poškodbe so sestavni del, veliko stvari bo treba izboljšati

Olimpija se veseli prvih letošnjih alpskih točk. Naslednje bo, znova v dveh tekmah, lovila proti drugi ekipi Celovca. Foto: HK SŽ Olimpija "Vedeli smo, da bodo Jeseničani zelo motivirani, da bodo prileteli na led. Na to smo bili pripravljeni. Veliko stvari bo treba izboljšati. Od obrambe do samih izhodov iz tretjine, pa tudi zmanjšati število izgubljenih ploščkov v nevtralni tretjini. So pa bili fantje kar pripravljeni in so se borili. Če bo šlo tako naprej, bo kar v redu. Trije igralci se seveda malo poznajo (Mušič, Zajc, Sotlar, op. a.), a na srečo ne gre za težje poškodbe, v petih dneh bi se morali vrniti. Poškodbe se dogajajo, tako da morajo fantje, ki jih imamo na voljo, odigrati po najboljših močeh. Pri vratarju kaže na zvin gležnja. Opravil je odlično delo, a tudi Spreitz (Tilen Spreitzer, op. a.) je pokazal, da lahko dobro brani," je po remiju dejal pomočnik Gregorja Polončiča, ki ima strgano križno vez, Kralj.

Olimpija bo naslednje točke lovila proti drugi ekipi Celovca, v soboto bo gostovala na Koroškem. "Dobro bi bilo, da se nanje pripravimo enako, kot se na derbi. Moramo biti stoodstotno pripravljeni na nasprotnika, pravilno delati majhne stvari in izboljšati vse tisto, kar sem že prej omenil," pred sobotnim gostovanjem še pravi Kralj.

