Jeseničani doma, Olimpija na Koroškem

Letošnja novost v Alpski ligi, po kateri ekipe točke dobijo šele po seštevku dveh obračunov, je naletela na kar nekaj kritik, a kljub slabi volji bodo moštva še dva tedna igrala po tem sistemu. Če bo epidemiološka slika to seveda dopuščala. Težave so se namreč že začele. Ekipa Asiaga je morala še pred prvo tekmo v karanteno, tako da Asiago in Fassa nista odigrala še nobene tekme. Zalomilo se je tudi pred povratnim srečanjem Cortine in Gardene. Ta je bil prestavljen zaradi okužb v ekipi Cortine, ki je v karanteni. Obe tekmi te skupine sta prestavljeni.

Slovenski moštvi sta na prvih dveh tekmah obračunali med seboj, tri točke so po skupnem seštevku (8:3) vknjižili zmaji. Ti bodo zvečer prvi del naloge proti drugi ekipi Celovca opravili na Koroškem. Na drugi strani bodo Jeseničani proti drugi ekipi Linza v vlogi gostitelja. Tekma se bo v Podmežakli začela ob 18. uri.

Povratna dvoboja sta predvidena v četrtek, ko bo Olimpija igrala doma, Jeseničani pa v Linzu.

Alpska liga, 10. oktober* 18.00 HDD Sij Acroni Jesenice – Steel Wings Linz

EC KAC II – HK SŽ Olimpija

Red Bull Juniors – Vipiteno

Ritten – Val Pusteria

Lustenau – Feldkirch

Kitzbuhel – Bregenzerwald

Cortina – Fassa = prestavljeno zaradi okužb z novim koronavirusom v ekipi Cortine. Asiago – Gardena = prestavljeno zaradi okužbe z novim koronavirusom v ekipi Asiaga. *ekipa točke dobi po seštevku dveh tekem

Lestvica 1. HK SŽ Olimpija 2 tekmi - 3 točke

2. EC KAC II 2 - 3

3. Lustenau 2 - 3

4. Vipiteno 2 - 3

5. Feldkirch 2 - 3

6. Val Pusteria 2 - 3

7. Gardena 1 - 0

8. Asiago 0 - 0

9. Fassa 0 - 0

10. Kitzbühel 2 - 0

11. Red Bull Juniors 2 - 0

12. Ritten 2 - 0

13. Cortina 1 - 0

14. HDD Sij Acroni Jesenice 2 - 0

15. Steel Wings Linz 2 - 0

16. Bregenzerwald 2 - 0

