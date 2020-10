Dvojna jeseniška zmaga, Olimpija še čaka na Drozga in razjasnitev trenerskega vprašanja

Hokejisti HK SŽ Olimpija, ki so se do nadaljnjega okrepili z Janom Drozgom, v sklopu državnega prvenstva gostijo sosede iz Zaloga. Štajerski napadalec še ne bo igral za zmaje, pri katerih bi lahko do konca tedna dokončno razjasnili vprašanje, kako bo po slovesu od Iva Jana videti trenerski štab. V njem je mogoče pričakovati Finca Karija Savolainena, ki že lep čas sodeluje s slovensko reprezentanco. Člani HDD Sij Acroni Jesenice so na gostovanju pri HK Triglav Kranj zmagali z 2:0, mladi železarji HD Hidria Jesenice pa so po kazenskih strelih s 4:3 strli HK True Celje. Ta je še dve minuti pred koncem rednega dela vodil, a ostal brez prve zmage v sezoni. Za Celjane, ki jih trenira David Rodman, je to še druga zaporedna tekma DP, ki so jo izgubili po podaljšku/kazenskih strelih.