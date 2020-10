Olimpija potrdila novosti v strokovnem štabu

Kar se je že dlje časa namigovalo, so danes pri HK SŽ Olimpija tudi uradno potrdili. Strokovnem štabu se je kot šef stroke, glavni svetovalec in vodja razvoja pridružil Kari Savolainen, nekdanji selektor slovenske hokejske reprezentance, ki že dolga leta deluje v slovenskem hokeju. Ob tem so izrazili zaupnico Gregorju Polončiču, ki ni več zgolj vršilec dolžnosti glavnega trenerja, pač pa glavni trener. Matic Kralj bo prevzel koordinacijo trenerskih selekcij kluba, ob tem pa bo še naprej opravljal vlogo pomočnika trenerja med člani. Celotna ekipa, v kateri so v ponedeljek potrdili okužbo s covid-19, je danes opravila testiranje na novi koronavirus.

Dober mesec po tem, ko je polfinalni pokalni poraz s HDD Sij Acroni Jesenice z mesta glavnega trenerja odnesel Iva Jana, so pri Olimpiji le imenovali novega glavnega trenerja. Čeprav so se v zadnjih tednih pojavljale govorice in želje po nekaterih uglednih tujih strokovnjakih, je vodstvo ljubljanskega kluba nazadnje podelilo zaupnico trenerski navezi Gregor Polončič - Matic Kralj, ki je moštvo energetsko močno dvignila. Polončič se je tako še drugo leto zapored iz trenerskega gasilca prelevil v glavnega trenerja. Naveza oziroma kar celoten kluba pa je dobil še slovenskemu hokeju dobro znano finsko pomoč.

"Sklenili smo sodelovanje s Karijem Savolainenom, ki bo šef stroke oziroma vodja razvoja, poleg tega pa bo tudi glavni svetovalec kluba. Zadolžen bo tako za razvoj članske ekipe kot tudi za razvoj vseh mlajših selekcij, od mladincev navzdol. Imenovali smo glavnega trenerja članske ekipe, ki bo Gregor Polončič. Že lani sem povedal svoje mnenje o Gregorju, je izjemna oseba, premore ogromno občutka za hokej, je analitičen in ima tudi veliko željo. Tretja novost je, da bo Matic Kralj prevzel koordinacijo vseh trenerski selekcij kluba. Sodeloval bo s Karijem, da vse selekcije dvignemo na čim višjo raven. Ob tem pa bo tudi pomočnik glavnega trenerja," je predsednik kluba Miha Butara na videokonferenci predstavil novosti v strokovnem štabu.

Gregor Polončič je dobil zaupnico vodstva kluba, imenovali so ga za glavnega trenerja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Dolga leta sodelovanja s slovensko reprezentanco Kari Savolainen je že več kot desetletje in pol vpet v slovenski, predvsem reprezentančni hokej. Kot selektor je slovensko reprezentanco vodil že v sezonah 2003/04 in 2004/05, nato več let v njej deloval v vlogi svetovalca, leta 2017 se je za eno leto znova vrnil na selektorsko mesto risov in jih vodil tudi na olimpijskih igrah v Pjongčangu. V zadnji sezoni, v kateri je zaradi novega koronavirusa med drugim odpadlo domače SP, pa se je s prihodom selektorja Matjaža Kopitarja znova pridružil reprezentanci.

Čakajo na rezultate testiranj

V ljubljanskem klubu so v nedeljo dobili obvestilo o pozitivnem rezultatu testa na novi koronavirus pri enem od hokejistov. Celotna ekipa je odšla v samoizolacijo, danes pa tudi opravila testiranje.

Igralec se je po poškodbi v torek in sredo priključil moštvu, naslednji dan pa vodstvo kluba obvestil, da je imel vročino. Svetovali so mu, naj ostane doma in počaka nekaj dni, da se stanje izboljša. V nedeljo zvečer je opravil testiranje in prejel pozitiven test. Po besedah kluba čuti utrujenost in bolečine v mišicah, težjih simptomov nima.

"Obvestili smo igralce in ligo AHL. Danes zjutraj smo opravili testiranje in čakamo na rezultate. Upam, da bo večina negativna. Kdro bo imel negativen test, bo lahko začel s treningom," je o položaju s koronavirusom povedal direktor kluba Jože Kovač.

Usoda četrtkove tekme še ni znana

Olimpija bi morala v četrtek gostiti povratno tekmo Alpske lige z drugo ekipo Linza. Na prvi je avstrijsko moštvo doma premagala z 9:0. Kakšna bo usoda gostovanja, še ni jasno. Tudi če bi se Ljubljančani odpovedali gostovanju, bi točke pripadle njim, saj se točke v tem delu tekmovanja delijo še po seštevku obeh tekem, Olimpijina prednost pa je +9. Usoda tekme bo znana v naslednjih 48 urah.

"Smo v stiku tako z ligo kot s Hokejsko zvezo Slovenije, ki je predsedujoča ligi. V tej so v mesecu dni naredili kar nekaj kompromisov, saj je imelo kar nekaj klubov v svoji vrsti okužbo. Ta tekma bo tako stvar dogovora in improvizacije," je o tem, kaj bo s povratnim srečanjem z Linzem, dejal Kovač.

Kako naprej? Za zdaj po predvidenih načrtih.

Po četrtkovem tekmovalnem sporedu je predvideno, da se v soboto v Alpski ligi začne redni del, v katerem bodo točke znova podeljevali po ustaljenem sistemu, torej po vsaki tekmi.

Kljub vse slabši epidemiološki sliki v vseh treh sodelujočih državah, v ljubljanskem klubu pravijo, da bo za zdaj vse potekalo normalno, da pa ima vodstvo Alpske lige, ki ji predseduje HZS, v primeru poslabšanja razmer pripravljenih več različnih scenarijev. O teh bodo govorili, če bo potrebno.

Olimpija bo tako v prvem krogu gostila italijansko Gardeno, tekma v Tivoliju bo potekala brez prisotnosti gledalcev.

