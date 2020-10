Olimpija z novo visoko zmago do maksimalnega izkupička, Jeseničani brez tekme

Člani HDD Sij Acroni Jesenice bi morali doma proti drugi ekipi Celovca braniti tesno prednost s prve tekme (3:2), a so obračun zaradi več pozitivnih testov na novi koronavirus med Korošci prestavljen. Je bil pa na delu drugi slovenski predstavnik, HK SŽ Olimpija. Ljubljančani so pri drugi ekipi Linza branili visoko prednost s prve tekme (9:0) in tudi tokrat visoko zmagali (8:3) ter osvojili nove tri točke. V soboto se začenja redni del Alpske lige. Olimpija, ki vanj vstopa z maksimalnimi devetimi točkami, bo gostila Gardeno, Jeseničani se odpravljajo k Lusteanuu.

Slovenska kolektiva v Alpski ligi bi morala zvečer odigrati zadnjo tekmo predtekmovanja (v tem točke delijo po seštevku dveh medsebojnih tekem), v katerem 16 ekip igra v štirih regionalnih skupinah, a ni bilo tako. Srečanje med HDD Sij Acroni Jesenice in EC KAC II so zaradi več pozitivnih testov na novi koronavirus v taboru Korošcev prestavili. Termin za zdaj še ni znan. Železarji bi sicer v domači dvorni branili tesno prednost s prve tekme (3:2).

Olimpija do nove zanesljive zmage v Linzu

Pri HK SŽ Olimpija, pri katerem so v začetku tedna potrdili okužbo, a je po testiranju vsega moštva in negativnih testih prejel zeleno luč za nadaljevanje treningov in tekem, so imeli že pred odhodom na gostovanje k drugi ekipi Linza (Steel Wings Linz) devet zadetkov prednosti z obračuna v Tivoliju (9:0). Še enkrat so potrdili vlogo favorita, zmagali z 8:3 in s skupnim seštevkom 17:3 osvojili nove točke.

Prvič se je v dresu Olimpije med strelce vpisal Jan Drozg, ki je dvakrat zatresel mrežo domačih, dvakrat je bil natančen tudi Miha Zajc, zadeli so še kapetan Aleš Mušič, Martin Bohinc, Žiga Pance in Janez Orehek.

Jan Drozg je ob visoki zmagi Olimpije vknjižil prva zadetka v dresu zmajev. Ljubljančani so s skupnim rezultatom 17:3 osvojili nove tri točke. V redni del se odpravljajo z maksimalnim številom osvojenim točk (9). Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V soboto začetek rednega dela

Čeprav vse ekipe še niso odigrale vseh načrtovanih srečanj, se v soboto začne redni del Alpske lige, v katerem bodo točke znova delili po vsaki tekmi. Predvideno je, da bodo Jeseničani gostovali pri Lustenauu, Olimpija pa bo gostila Gardeno.

Alpska liga Sreda, 21. oktober

Bregenzerwald : Feldkirch* 6:3 /7:11/ Četrtek, 22. oktober

19.00 HDD Sij Acroni Jesenice - EC KAC II /3:2/ - prestavljeno



Steel Wings Linz : HK SŽ Olimpija 3:8 /3:17/

Freunschlag 25., Mosaas 53., Kail 58.; Zajc 9., 54., Bohinc 16., Pance 27., Drozg 29., 32., Mušič 36. (PP1), Orehek 39.



Kitzbuhel : Lustenau 6:1 /7:4/

Ritten : Red Bull Hockey Juniors 0:9 /2:16/

Pustertal : Vipiteno 3:1 /5:4/ - podaljšek



Cortina - Asiago - prestavljeno



// seštevek prve in druge tekme

