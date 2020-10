Jeseničani so dolgo trli Založane

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so na tekmi državnega prvenstva s 5:1 premagali HK Slavija Junior. Železarji so Založane strli v zadnjih 15 minutah srečanja. Vse do takrat je na semaforju pisalo 1:1, nato pa so gostitelji štirikrat zadeli in vknjižili nove točke. Drugo tekmo med HK SŽ Olimpija, pri kateri so za glavnega trenerja danes imenovali Gregorja Polončiča, za svetovalca in vodjo stroke pa Karija Savolainena, in HD Hidria Jesenice so zaradi okužbe z novim koronavirusom v obeh taborih prestavili.