Mariborčani gostijo Celjane

Četrtek prinaša eno tekmo državnega prvenstva, na kateri se bodo v štajerski prestolnici pomerili člani HDK Maribor in HK True Celje. Za razliko od zadnjih let gre letos bolje Mariborčanom, ki so se okrepili tudi z nekdanjimi igralci Celja in si za cilj zadali polfinale. Po štirih odigranih in eni predani tekmi imajo na računu šest točk, Celjani pa po treh obračunih dve točki - na zadnjih dveh so izgubili v podaljšku in kazenskih strelih. Na nasprotnih trenerskih bregovih si bosta zvečer stala nekdanja reprezentančna soigralca Mitja Robar in David Rodman.