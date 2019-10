Slovenski hokejski reprezentant Sabahudin Kovačević je v Pragi prestal operacijo vratne hrbtenice, po kateri ga čaka večmesečno okrevanje. Težave so se začele po eni od pripravljalnih tekem in se stopnjevala do te mere, da so mu zdravniki dejali, da bi lahko končal na invalidskemu vozičku. Visokorasli branilec je v domači oskrbi, kjer bo ostal še lep čas.

V dresu češkega elitnoligaša bi morala tudi v tej sezoni drsati dva standardna člana slovenske reprezentance, a bo, kot kaže, Mladi Boleslav do konca sezone lahko pomagal le vratar Gašper Krošelj. Sabahudinu Kovačeviću je to preprečila poškodba. Steber obrambe jo je skupil na eni od pripravljalnih tekem, ko so palice prekrižali z nasprotnikom iz Extralige Karlovy Vary.

Sprva brez večjih težav, nato je šlo hitro navzdol

"Obračun sem odigral do konca. Sprva težave niso bile velike, a se je stanje žal postopoma precej poslabšalo. Pojavile so se težave s hojo. Noge so me bolele, na koncu me niso ubogale več. Nato je šlo vse skupaj hitro navzdol," je 31-letnik v klubski diktafon povedal, kako so se začele in stopnjevale težave z vratno hrbtenico.

Kot je dodal, ni veliko manjkalo, da bi se vse skupaj še precej poslabšalo: "Zdravniki so mi celo rekli, da nisem bil prav veliko oddaljen od invalidskega vozička."

Večmesečno okrevanje

Klub je na uradni strani potrdil, da je Kovačević na Češkem že prestal operacijo vratne hrbtenice in da bo okrevanje trajalo kar nekaj mesecev. Kot so še zapisali, ni izključeno, da bo branilec izpustil celotno sezono.



Mladi Boleslav gre v tej sezoni sicer precej dobro. Njeni hokejisti so na šestih tekmah izgubili le enkrat in so trenutno tretji. Na vrhu je Liberec.