Olimpija uspešna tudi v Kranju

Aktualni državni prvaki HK SŽ Olimpija so na ponedeljkovi tekmi državnega prvenstva pričakovano zanesljivo ugnali HD Hidria Jesenice. Mladi železarji, ki so sredi obračuna znižali na 2:4, so v Tivoliju na koncu izgubili z 2:9. Olimpija je v sredo prišla do nove zmage, s 4:2 je premagala HK Triglav Kranj.