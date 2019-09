Hud poraz Jeseničanov v Avstriji

Varovanci Mitje Šivica so pri Zell am Seeju izgubili s 3:10.

Po uvodnih dveh zmagah so hokejisti Sija Acronija Jesenic doživeli prvi poraz v novi sezoni alpske lige. Na gostovanju pri ekipi Eisbären iz Zell am Seeja, ki jo vodi slovenski trener Jaka Avgustinčič, v njej pa igrata Slovenca Jure Sotlar in Maks Selan (oba sta zadela), so izgubili s 3:10 (1:6, 1:3, 1:1).

Jeseničani so praktično brez možnosti za zmago ostali že po uvodni tretjini. Domači so bliskovito začeli tekmo, po slabih štirih minutah so vodili s 3:0, po prvih dvajsetih minutah pa je bilo 6:1.

Miha Brus je zadel za 3:1 v 8. minuti, za 9:2 je bil ob koncu druge tretjine natančen Andrej Hebar, tretji gol za Jesenice pa je dosegel Erik Svetina.

Sij Acroni Jesenice bodo naslednje štiri tekme igrali doma. V četrtek jih čaka Pustertal, dva dni kasneje Vienna Capitals, domačo serijo pa bodo zaključili 10. in 12. oktobra proti Val Gardeni in Rittner Buamu.

Olimpija po loteriji postavila tri v vrsto

Aktualni prvaki alpske lige, hokejisti SŽ Olimpije, so po dveh uvodnih porazih zabeležili tretjo zmago v nizu. V petem nastopu v novi sezoni alpskega tekmovanja so na domačem ledu po kazenskih strelih premagali Val Gardeno s 4:3 (1:0, 1:1, 1:2; 1:0).

Ljubljančani so za zmago po kazenskih strelih prejeli dve točki, lahko pa bi tudi vse tri, če bi zadržali vodstvi z 2:0 ali 3:1 ter bolje unovčili skoraj dvakrat več strelov na vrata tekmeca (55:28).

Za SŽ Olimpijo so v polno zadeli Gal Koren (9.), Martin Bohinc (24.) in Žan Jezovšek na začetku zadnje tretjine. Gostje so na 3:2 znižali v 45. minuti, do izenačenja pa so prišli v 50. minuti.

Prvake zdaj čakata dve gostovanji, in sicer 5. oktobra v Bregenzerwaldu in naslednji dan v Lustenauu.

