Olimpija se je igrala z vodstvom, a na koncu dosegla prvo zmago

Alpska liga in liga IHL med 19. in 22. septembrom

Hokejisti HK SŽ Olimpija so na tretji tekmi Alpske lige dosegli prvo zmago in točke v novi sezoni, v kateri branijo naslov prvaka. V Tivoliju so proti Feldkirchu vodili s 4:1, na koncu pa zmagali s 4:3 in avstrijski ekipi zadali prvi poraz.

HK SŽ Olimpija - po slovesu Jureta Vnuka ga začasno vodi Gregor Polončič - je na prvi zadetek, prvo točko in zmago v novem tekmovalnem obdobju Alpske lige čakal vse do tretje tekme, ko je v Tivoliju gostoval Feldkirch. Gostje, ki so sezono odprli z zmagama nad aktualnim podprvakom Pustertalom in drugo ekipo Celovca, so v Ljubljani povedli v 9. minuti. Tilna Spreitzerja, ki je dobil prednost pred Žanom Usom, je premagal Philipp Koczera.

Zmaji so izenačili v 26. minuti, ko je zadel Martin Bohinc, prvič pa povedli sredi obračuna, ko je bil natančen Žiga Pešut. Olimpija je narekovala ritem igre in prek Aneja Kujavca zvišala na 3:1, Anže Ropret pa je postavil piko na i odlični drugi tretjini in zeleno-beli tabor na zadnji odmor odpeljal z rezultatom 4:1.

Avstrijci so v zadnji tretjini hitro znižali na 2:4, nato še na 3:4 in napovedali dramatičen zaključek obračuna. V tem so zaigrali brez vratarja, česar Olimpiji - nasprotnika je nadstreljala s 53:20 - ni uspelo izkoristiti za zadetek v prazen gol, ji je pa uspelo zadržati tesno prednost in doseči prvo zmago.

Naslednjo tekmo Alpske lige bodo Ljubljančani odigrali v četrtek, ko bo v Tivoliju gostoval Ritten. Jeseničani so doma s 4:2 premagali Fasso. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Jeseničani do nove zmage

Člani HDD Sij Acroni Jesenice so v soboto v Alpski ligi odigrali prvo domačo tekmo sezone v tem tekmovanju in z zmago s 4:2 nad italijansko Fasso razveselili domače navijače.

Prvi gol na sobotni tekmi v Podmežakli so dosegli domači, železarje je v vodstvo popeljal Gašper Seršen v drugi minuti tekme, Italijani pa so ob koncu prve tretjine poravnali izid z golom Lucasa Gabriela Chioda. Druga tretjina je bila povsem domača, med strelce so se vpisali Jaka Ankerst, Andrej Hebar in Jaka Sodja, v zadnjem delu tekme pa so gostje z zadetkom Micheleja Marchettija le še omilili poraz.

Železarji bodo v Alpski ligi spet na delu v soboto, ko bodo gostovali pri Zell am Seeju.

Olimpija ostala brez trenerja in točk pri novincu

Hokejisti HK SŽ Olimpija, ki jih v prihodnje ne bo več treniral Jure Vnuk, so v petek na drugi tekmi Alpske lige nove sezone, v kateri branijo naslov prvaka, z 0:2 izgubili pri novincu v tekmovanju, drugi ekipi Dunaja.

Ljubljančanom, ki so v soboto alpsko sezono odprli s porazom z 0:1 proti drugi ekipi Celovca, tudi tokrat ni uspelo zatresti mreže nasprotnika. Njihovo je dvakrat zatresel 20-letni Šved Emil Lindblom. Žana Usa je ugnal v 11. minuti, končnih 2:0 pa je postavil 22 sekund pred koncem srečanja z zadetkom v prazen gol.

Alpska liga med 19. in 22. septembrom

Lestvica

Liga IHL



Sobota, 21. september

KHL Mladost : HK Slavija Junioe 2:3* (0:0,1:2,1:0,0:1)

HK True Celje: HD Hidria Jesenice 2:3 (1:1,0:1,1:1)



Lestvica lige IHL



*podaljšek KHL Mladost :(0:0,1:2,1:0,0:1)HK True Celje:(1:1,0:1,1:1)*podaljšek

