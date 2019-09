Jeseniški dvoboj starejšim železarjem, Olimpija uspešna v Celju

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so na ponedeljkovi tekmi državnega prvenstva z 11:0 premagali HKMK Bled in vknjižili drugo zmago, člani HK SŽ Olimpija so odigrali tretjo tekmo DP in tretjič zmagali. Z 9:0 so bili boljši od HK Triglav Kranj. Začela se je tudi liga IHL, v kateri naslov brani Crvena zvezda.

Državno prvenstvo, med 16. in 21. septembrom Ponedeljek, 16. september

HDD Sij Acroni Jesenice : HKMK Bled 11:0 (3:0, 2:0, 6:0)

HK SŽ Olimpija : HK Triglav Kranj 9:0 (2:0, 5:0, 2:0) Sreda, 18. september

HK True Celje : HK SŽ Olimpija 1:6 (0:2,0:2,1:2)

HDD Sij Acroni Jesenice : HD Hidria Jesenice 8:2 (3:1, 2:1, 3:0 ) Sobota, 21. september

HK True Celje - HD Hidra Jesenice Lestvica DP

Liga IHL, med 14. in 21. septembrom Sobota, 14. september HK Slavija Junior : HK ECE Celje 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

KHL Medveščak Zagreb : KHL Mladost 4:3 (0:1, 2:1, 2:1) Sobota, 21. september

SKHL Crvena Zvezda - HK Triglav Kranj

HK True Celje - HD Hidria Jesenice

KHL Mladost - HK Slavija Junior



Lestvica lige IHL

