Začenja se nova sezona Alpske lige, v kateri bo po novem igralo 18 moštev. Med temi bosta tudi slovenska predstavnika HK SŽ Olimpija, ki bo branil naslov, in HDD Sij Acroni Jesenice. Po lanski sezoni se je poslovil Milano, priključila pa sta se Steel Wings Linz in Vienna Capital Silver. Ljubljančani, v taboru katerih je precej več optimizma kot na Gorenjskem, bodo v soboto gostili drugo ekipo Celovca, Jeseničani pa bodo takrat gostovali pri novincu iz Linza.

Konec je alpskega tekmovalnega počitka, v soboto se bo dvignil zastor nad četrto sezono Alpske lige, v kateri naslov prvaka brani HK SŽ Olimpija. Ta je v lanskem finalu po preobratu (zaostajal je z 1:3 v zmagah, nato pa nanizal tri zmage) premagal Val Pusterio.

V prvem delu se bodo vse ekipe pomerile v klasičnem dvokrožnem ligaškem sistemu, vsaka ekipa bo z vsako odigrala po dve tekmi (doma in v gosteh). Po 34 krogih (lani so v rednem delu odigrali 40 tekem) – redni del se bo končal 1. februarja 2020 – se bodo oblikovale tri skupine. Najboljših šest moštev bo sestavljalo tako imenovano Master skupino, ki si bo po rednem delu že zagotovila četrtfinale, preostalih 12 moštev pa se bo razdelilo v dve kvalifikacijski skupini (A in B).

Prvih šest neposredno v končnico, dve vstopnici bosta čakali zmagovalca skupin

Osvojene točke iz prvega dela se bodo prenesle v drugi del tekmovanja (prvi v skupini bo začel drugi del s štirimi točkami, drugi v skupini s tremi točkami …).

Prvih šest ekip se bo po rednem delu neposredno uvrstilo v končnico, dve ekipi si bosta vstopnico za četrtfinale zagotovili v dodatnih bojih. Foto: Peter Podobnik/Sportida

V drugem delu bodo nato ekipe znotraj skupin odigrale nov dvokrožni ligaški sistem (vsak z vsakim doma in v gosteh). Ekipe iz Master skupine bodo samodejno uvrščene v končnico, vrstni red po drugem delu pa bo določil vrstni red pred končnico. Tem šestim ekipam se bosta v končnici nato pridružila še zmagovalca kvalifikacijskih skupin A in B (v skupini A bodo nastopila moštva, ki bodo redni del zaključila na neparnih mestih 7, 9, 11, 13, 15 in 17, v skupini B pa moštva na mestih 8, 10, 12, 14, 16, 18). Pari za končnico bodo znova določeni z izborom najboljših.

Čeprav so napovedovali, da bodo v vseh krogih končnice igrali na štiri zmage, ne bo tako. Četrtfinale in finale bodo resda igrali po tem sistemu, polfinale pa ostaja na tri zmage.

Foto: Anže Malovrh/STA

V Ljubljani so pred novo izvedbo, v katero se podajajo z nekaj spremembami, optimistični. V napadu so ostali brez enega od vidnejših članov Mihe Zajca, ki je stopil stopnico višje in bo igral v ligi EBEL. Napadalec Gregor Koblar se je preselil na Poljsko k nekdanjemu selektorju Niku Zupančiču, eden od pomembnejših članov obrambe Kristjan Čepon bo igral na Švedskem, v obrambi prav tako ne bo izkušenega branilca Luke Vidmarja, ki se je zmajem pridružil v drugem letu lanske zmagovite sezone. V napad Olimpije se je vrnil Anže Ropret, preizkušnjo je uspešno prestal Enes Gorše, obrambno vrsto pa je okrepil Miha Logar.

Olimpija je eno lovoriko (pokalno) nove sezone že osvojila. Visoko cilja še v treh tekmovanjih, ob Alpski ligi še v celinskem pokalu in državnem prvenstvu. Foto: Grega Valančič / Sportida

"Držali se bomo istega načela kot lani. Hočemo igrati čim boljši hokej, čim bolj všečen za gledalce. Priprave so minile brez posebnosti, bile so takšne, kot morajo biti. Mogoče smo celo za odtenek močnejši. Igralci, ki so lani prišli na koncu, so zdaj skupaj z nami že od začetka priprav, dobili smo Ropreta, pa Logarja ... Tudi naši mladi so napredovali, so leto starejši in izkušenejši," pravi trener Jure Vnuk (njegov pomočnik je po selitvi Mateja Hočevarja k podprvaku Pustertalu postal Gregor Polončič), ki si z ekipo želi poseči proti vsem razpoložljivim lovorikam.

Spomnimo, Olimpija je lani osvojila trojno krono (državno prvenstvo, Alpska liga, pokal Slovenije). Zeleno-beli so eno lovoriko nove sezone že pospravili v vitrino, in sicer pokalno, v prihodnjih mesecih pa se bodo ob Alpski ligi in domačem prvenstvu borili tudi v celinskem pokalu. V Tivoliju - v tej sezoni bodo dobili še dodatno ledeno ploskev pred dvorano, v sodelovanju z Mestno Občino Ljubljana pa se bodo lotili prenove garderob in ograde ob ledeni ploskvi - upajo na čim bolj množično in bučno podporo s tribun.

Po selitvi trenerja Marcela Rodma na Madžarsko je trenersko taktirko Jesenic prevzel Mitja Šivic, ki ima na voljo precej pomlajeno in neizkušeno zasedbo. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Bolj kot o rezultatih o rasti iz tekme v tekmo

Manj optimizma pri napovedovanju rezultatov je bilo pred sezono na Jesenicah, kjer se je tako igralski kot trenerski kader dodobra prevetril. Od železarjev, ki bodo sledili Olimpijinemu motu igranja zgolj z domačimi igralci (izjema je srbski napadalec Mirko Djumić), so se po sezoni ob vseh tujcih poslovili prvi strelec in podajalec Tadej Čimžar, David Rodman, Luka Kalan in Eric Pance, Nik Pem in Luka Bašič pa sta po besedah kluba končala kariero.

V napad mlade in neizkušene ekipe bosta izkušnje vnašala povratnika med železarji Andrej Hebar in Jaka Ankerst. Med tistimi, ki bodo na plečih nosili veliko odgovornosti, bosta kapetana Andrej Tavželj in Miha Brus.

Andrej Hebar se je vrnil v napad železarjev. Foto: Grega Valančič / Sportida

Ponovitev zadnjih treh sezon, ko so se Jeseničani vselej uvrstili v polfinale, bo zahteven zalogaj, česar se zavedajo tudi Podmežaklo, od koder je bilo več kot o rezultatih slišati predvsem o rasti mlade ekipe.

"Vsako tekmo, vsak trening moramo postati boljši. Šli bomo tekmo za tekmo. Kdorkoli nas bo premagal, se bomo na treningih trudili, da bomo na naslednji tekmi slavili mi. Zaupam tem fantom in verjamem, da bodo na koncu za ta dres dali vse od sebe. Kam nas bo borba pripeljala ob koncu sezone, pa bomo še videli," je za STA dejal novi strateg Jeseničanov Mitja Šivic, ki je na trenerskem mestu zamenjal Marcela Rodmana.

Šivicu, ki bo za zdaj med vratnicama lahko računal na 19-letnika Žigo Kogovška in 21-letnega Urbana Avsenika, bo kot pomočnik pomagal Matic Kralj.

26. oktobra 500. derbi v zgodovini Jeseničani in Ljubljančani se bodo v okviru Alpske lige prvič srečali 26. oktobra, ko bo v Tivoliju jubilejni 500. derbi. Foto: Peter Podobnik/Sportida Slovenska rivala se bosta v sklopu Alpske lige prvič pomerila 26. oktobra v Ljubljani, drugi derbi pa bo 20. decembra na Jesenicah. Oktobrski obračun bo 500. derbi v zgodovini med rdečo in zeleno ekipo. V lanski sezoni sta se moštvi srečali osemkrat, sedemkrat je slavila Olimpija. Obe srečanji v sklopu novega tekmovalnega obdobja so dobili zeleno-beli. Na prijateljski tekmi na poletni ligi na Bledu so zmagali s 4:1, v finalu pokala v Kranju pa z 8:4.

Olimpija začenja proti Celovcu, Jesenice v Linzu

Zeleno-beli tabor bo branjenje naslova začel v soboto na domačem ledu v Tivoliju proti v zadnjih letih eni od najskromnejših ekip, mladi ekipi Celovca (KAC II). Prvo gostovanje varovancev Jureta Vnuka bo v petek, 20. septembra, pri novincu na Dunaju.

Jeseničani bodo alpsko sezono odprli v soboto v Linzu, na domačem ledu pa bodo v tem tekmovanju prvič zadrsali teden pozneje, ko bo v Podmežakli gostovala Fassa.

Klubi Alpske lige za sezono 2019/20: Slovenija: HDD Sij Acroni Jesenice, HK SŽ Olimpija;

Avstrija: Red Bull Salzburg II, Lustenau, Feldkirch, Kitzbuhel, Zell am See, Bregenzerwald, KAC II, Vienna Capital Silver, Still Wings Linz;

Italija: Pustertal, Asiago, Ritten, Vipiteno, Cortina, Gardena, Fassa.

Tekme 1. kroga Alpske lige

Preberite še: