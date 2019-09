Olimpija branjenje državnega naslova začela s pričakovano visoko zmago

Hokejisti HK SŽ Olimpija, ki so v soboto z novo pokalno lovoriko uspešno začeli branjenje trojne krone, so branjenje državnega naslova začeli z zanesljivo zmago. Pri maloštevilni ekipi HDK Maribor so zaigrali brez večine nosilcev igre in zmagali z 9:0. Jeseničani so odigrali zadnjo pripravljalno tekmo in alpskega tekmeca Gardeno premagali s 5:2.