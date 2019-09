Povratniku v Ljubljani sistem pisan na kožo

"Vedno se je lepo priključiti ekipi, ki ima visoke cilje. Želim čim bolj pripomoči k uspehom. V Ljubljani se počutim dobro, pogoji so dobri, soigralci so me lepo sprejeli, sistem igre mi je pisan na kožo," je z vrnitvijo v Ljubljano zadovoljen povratnik v Olimpiji, branilec Miha Logar.

Po treh sezonah se je v Ljubljano vrnil branilec Miha Logar in spet oblekel dres Olimpije. Nič več v ligi EBEL kot pred tremi leti, ko je s HDD Olimpija še drsal v razširjenem avstrijskem prvenstvu, pač pa s HK SŽ Olimpija proti ciljem pogleduje v Alpski ligi. Ta zanj ni novost, saj je tekmovanje spoznal že z železarji.

"Vedno je lepo igrati v zmagovalni ekipi. Tudi to je vplivalo na mojo odločitev. Lanski uspehi (prvaki Alpske lige, državni prvaki, pokalni zmagovalci, op. a.) so oblikovali super ekipo. Nihče ne izgublja rad, vedno se je lepo priključiti moštvu, ki ima visoke cilje. Želim čim bolj pripomoči k uspehom. Pokal je že naš, prizadevamo si za nove lovorike," je povratnik v zeleno-belem izpostavil enega od razlogov, da je njegov hokejski dom znova na Celovški 25.

Foto: Anže Malovrh/STA Ob tem 24-letnik, ki so ga v rdečem dresu želeli tudi na Jesenicah, kjer je igral med letoma 2016 in 2018, izpostavlja še urejene razmere. "Že med lansko sezono in po sezoni so stopili v stik z mano z Jesenic, a se nisem odločil vrniti. V Ljubljani sem dobil dobro ponudbo, tako da sem raje izbral to možnost. Zelo sem zadovoljen in vesel, da sem tu. Občutki in pogoji so dobri, tukaj so stvari zelo urejene, dobro smo se dogovorili."

O uvodnem porazu "V sezono smo želeli vstopiti z zmago in dobre volje, a nam ni uspelo," o uvodni tekmi v Alpski ligi, na kateri je Olimpija izgubila z 0:1 proti drugi ekipi Celovca. Foto: Grega Valančič/Sportida Hokejisti Olimpije so branjenje alpske lovorike začeli s presenetljivim porazom (0:1) proti drugi, mladinski ekipi Celovca, ki v Alpski ligi vselej konča pri dnu lestvice. "V sezono smo želeli vstopiti z zmago in dobre volje, a nam ni uspelo. Streljali smo več, napadali smo več, imeli niti tekme vseskozi v svojih rokah, a nismo bili učinkoviti. Ena napaka nas je stala zmago. KAC lani ni bil tako uspešen, vedeli smo, da bodo agresivni, da imajo mlade igralce, ki bodo drsali vso tekmo. Iskali smo odgovor, veliko poskušali, a žal nismo zadeli. V prihodnje bo treba končati z zadetkom."

"Mislim, da sem se super ujel v tem sistemu, zato dobivam toliko priložnosti," o tem, da mu je način igranja, ki ga goji trener Jure Vnuk, pisan na kožo. Foto: Grega Valančič / Sportida

Vnukov sistem mu je pisan na kožo

Gorenjcu je ob vrnitvi v zmajevo gnezdo pripadla pomembna vloga enega od nosilcev obrambnih nalog. "To, da igram veliko, mi je super. Zame je takšna minutaža le plus. Svoji ekipi bom v vseh segmentih igre poskušal pomagati po najboljših močeh," pravi ofenzivni branilec, ki mu hiter, agresiven, moderen način hokeja, kot ga goji Vnuk, ustreza: "Tak sistem mi zelo ustreza, saj menim, da sem drsalno dober. Lahko igram agresivno, lahko igram s ploščkom. Če smo mi agresivni, hitro prehajamo v napad, je to meni pisano na kožo. Mislim, da sem se super ujel v tem sistemu, zato dobivam toliko priložnosti."

Francoski obrambni napredek

Če je Logar trenutno del kolektiva, ki je lani osvojil vse, kar se je dalo, v lanski sezoni še zaleč ni bilo tako. Takrat je nosil dres v francoski elitni ligi skromnega Strasbourga, ki je po skoraj desetletju in pol nazadoval v drugo ligo. Čeprav zmag ni bilo na pretek, je v Franciji obogatil malho (spo)znanj.

V zadnji sezoni, ki jo je preživel v Franciji, je najbolj napredoval v obrambi. Foto: Grega Valančič / Sportida

"Tam sem bil res del slabše ekipe, ko je bila vsaka tekma 'boj za preživetje', ko si se moral res močno boriti, če si želel zmagati. V tej sezoni sem se veliko naučil. Najbolj sem napredoval v obrambi, ker smo kot ekipa, ki ne napada prav veliko, precej časa preživeli v obrambi, pred svojimi vrati. To za ofenzivnega branilca ni najlaže, a sem prav v obrambi naredil velik korak naprej," o napredku pravi naš sogovornik, navdušen nad soigralci in vzdušjem v slačilnici. "Fantje so me lepo sprejeli, res se počutim dobro. V naši slačilnici imamo kar nekaj mladih, pa tudi nekaj izkušenih. Sam sem ravno nekje vmes. Mlajši se učijo od starejših, pa tudi obratno. To je čar slačilnice."

Logar bo z Olimpijo spet na delu že danes, ko bodo gostovali pri novincu v tekmovanju, drugi ekipi Dunaja.

