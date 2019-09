Jure Vnuk ni več trener Olimpije: Razumljivo je, da prihaja do trenj

Hokejski klub SŽ Olimpija in dozdajšnji trener Jure Vnuk sta se sporazumno dogovorila za prekinitev sodelovanja. "Sezona (pretekla, op. a.) je bila dolga, polna čustev, naporna, tako da razumljivo prihaja do trenj. A kar se dogaja v slačilnici, ostaja v slačilnici in bo tam tudi ostalo," je na govorice, da naj bi bilo med drugim posredi Vnukovo nespoštovanje igralcev, dejal predsednik ljubljanskega kolektiva Miha Butara.

"Jure Vnuk je danes odstopil iz osebnih razlogov, skupaj smo podpisali sporazumno prekinitev sodelovanja. Želimo mu vse lepo v prihodnosti. Z nami je osvojil štiri velike lovorike, tako da se mu zahvaljujem za vse, kar je za nas naredil," je predsednik HK SŽ Olimpija Miha Butara ob razhodu z Vnukom postregel s kratko diplomatsko izjavo.

Ob tem je dodal, da "bo klub, predvsem Tomaž Vnuk, ki je kot športni direktor zadolžen za te stvari, poskušal najti rešitev. Želimo si dolgoročne rešitve. Upam, da bomo čim prej našli trenerja. Težko je reči, kako hitro se bodo stvari obrnile, ali bo to en dan, dva dneva, en teden, mesec, dva."

V klubu dopuščajo možnost, da bi v kratkem začasno imenovali novega trenerja, pozneje pa poiskali dolgoročno rešitev.

Za zdaj bo ekipo kot trener vodil dozdajšnji pomočnik Gregor Polončič, ki je z zmaji odpotoval na današnjo drugo tekmo Alpske lige. Olimpija gostuje pri novincih v tekmovanju, drugi ekipi Dunaja.

Vzrok konca sodelovanja naj bi se sicer skrival v nespoštovanju zadnjega dela Olimpijinega slogana, ki se glasi: "Igra, znanje, spoštovanje".

V oddaji Svet na Kanalu A so dejali, da naj bi Vnuk žalil igralce in da so ti napovedali bojkot tekem. Ob našem klicu se je Butara na domneve odzval z besedami: "Hokej je ekipni šport. Sezona je bila dolga, polna čustev, naporna, tako da razumljivo prihaja do trenj. A kar se dogaja v slačilnici, ostaja v slačilnici in bo tam tudi ostalo."

Da bi bilo lahko res kaj na nespoštovanju Olimpijinega mota, nam je dala slutiti uvodna tekma Alpske lige nove sezone preteklo soboto, ko so zmaji izgubili z 0:1 proti mladi ekipi Celovca, ki ji je v zadnjih letih pripadala uvrstitev pri dnu alpske lestvice. Takrat je Vnuk, ki ga je za izjavo čakal le naš medij, na vprašanja odgovarjal pikro, ob tem pa za poraz okrivil enega od igralcev, čeprav v Tivoliju vselej radi poudarjajo, da je hokej ekipni šport.

Vnuk je s svojimi izjavami v preteklosti večkrat dvignil prah. Zadnjič pred tedni, ko je organizacijo letošnjega Pokala Slovenije, ki je potekal v Kranju, označil z besedo "grozno". Na težke besede so se v začetku tedna odzvali pri HK Triglav Kranj, sam pa je pozneje na družbenem omrežju zapisal, da kritika ni letela na klub.

Z Olimpijo do štirih lovorik

Vodenje članske ekipe je Vnuk prevzel v predlanski sezoni. Sredi januarja 2018 je na trenerskem stolčku zamenjal Andreja Brodnika, a mu do konca tekmovalnega obdobja ni uspelo priti do lovorike v državnem prvenstvu.

Je pa v lanski sezoni s klubom osvojil vse, kar se je osvojiti dalo: naslov prvaka Alpske lige, naslov državnega prvaka in Pokal Slovenije. Trem lovorikam je Olimpija pod njegovim trenerskim vodstvom dodala še letošnjo pokalno lovoriko.

