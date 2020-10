Koronavirus močno načel Alpsko ligo

Novi koronavirus je v zadnjem tednu močno zarezal v spored Alpske lige. Okužbe so potrdili pri obeh slovenskih predstavnikih, pa tudi v italijanskih in avstrijskih kolektivih. Tekme se prestavljajo kot po tekočem traku, od predvidenih devetih bodo ta konec tedna poskušali izpeljati le tri.

V Alpski ligi vlada precejšnja zmešnjava, vzrok pa je epidemija novega koronavirusa, ki vse bolj hromi izvedbo tekmovanja. Klubi bi, upoštevajoč tudi predtekmovalni del, morali do konca tedna v poprečju odigrati okoli osem tekem. A so jih nekateri precej manj. Cortina denimo zgolj eno, vodilna HK SŽ Olimpija sedem.

Pri Olimpiji se bodo nekateri na led vrnili v torek V taboru Jesenic potrdili 20 pozitivnih testov, tudi v Ljubljani so zaznali okužbo. Del ekipe Olimpije se je vrnil na led, del naj bi se v torek. Foto: Grega Valančič/Sportida

O realni sliki na lestvici ne moremo govoriti, trenutni položaj pa ne kaže, da bi se stvari lahko v bližnji prihodnosti izboljšale. V zadnjem tednu je število potrjenih pozitivnih testov na novi koronavirus naraslo, okužbe so potrdili v več klubih. Tudi pri obeh slovenskih predstavnikih. Pri HDD Sij Acroni Jesenice so v četrtek zapisali, da je bilo od 29 testov kar 20 pozitivnih. S slabostjo in posledično pozitivnim testom so se znova spopadli pri HK SŽ Olimpija. Nekateri so se vrnili na led, preostali del, ki je bil z okuženim pred kratkim v stiku in je v izolaciji, pa naj bi se v torek.

Na sporedu le še tri tekme

V taboru Jesenic so morali tako prestavitvi predvideni tekmi Alpske lige proti VEU Feldkirch in EC Kitzbühel, ki bi morali konec tedna potekati v Podmežakli. To sta že četrta in peta prestavljena tekma Jesenic v zadnjih dneh.

Prestavljena je tudi sobotna tekma Olimpije z Rittnom. To so zaradi obolelih v italijanskem klubu prestavili že pred potrjeno okužbo med Ljubljančani. Prestavili so tudi sobotno srečanje med Kitzbühlom in Red Bull Hockey Juniors ter nedeljsko med EC KAC II in VEU Feldkirch. Od napovedanih devetih obračunov so trenutno na sporedu v soboto in nedeljo zgolj trije.

Kaj bo z derbijem, ki je v okviru državnega prvenstva predviden 10. novembra? V zadnjem tednu so tudi v DP tekme odpadale ena za drugo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Skoraj obstalo državno prvenstvo in IHL

Naslednja alpska tekma Olimpije v koledarju je predvidena 12. novembra, ko naj bi v Tivoliju gostoval Pustertal, Jeseničani pa naj bi dva dni pozneje gostovali pri Feldkirchu. Še pred obračunoma je 10. novembra v sklopu državnega prvenstva predviden derbi na Jesenicah, a vprašanje je, kaj bo z novo bitko rdečih in zelenih ...

V zadnjih dneh namreč pospešeno odpadajo tudi tekme državnega prvenstva (v tem tednu so izpeljali le eno), pa tudi liga IHL ne obratuje po sporedu.

Alpska liga Četrtek, 29. oktober

Gardena : Asiago 2:6 Petek, 30. oktober

Red Bull Juniors : Lustenau Sobota, 31. oktober

Steel Wings Linz : Lustenau

Vipiteno : Asiago

Pustertal : Fassa

Lestvica* 1. HK SŽ Olimpija 1 tekma – 12 točk

2. Feldkirch 0 – 9

3. Vipiteno 0 – 7

4. Pustertal 1 – 7

5. Red Bull Juniors 1 – 6

6. Kitzbuhel 0 – 6

7. Asiago 2 – 6

8. Ritten 1 – 4

9. HDD Sij Acroni Jesenice 0 – 3

10. Lustenau 0 – 3

11. Gardena 2 – 3

12. EC KAC II 0 – 3

13. Cortina 0 – 0

14. Fassa 1 – 0

15. Bregenzerwald 1 – 0

16. Steel Wings Linz 0 – 0 *V lestvico rednega dela so vštete tudi točke iz predtekmovanja, ne pa število tekem iz predtekmovanja; lestvica ni popolna, saj nekatera moštva še niso odigrala vseh predvidenih tekem predtekmovanja.

