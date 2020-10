Olimpija do zmage v Kranju, koronavirus prestavlja tekme

Hokejisti HK SŽ Olimpija so na gostovanju pri HK Triglav Kranj prišli do tretje zmage na državnem prvenstvu, na katerem še niso prejeli zadetka. Zmaji so na Gorenjskem zmagali s 3:0. V postavi za razliko od zadnjih tekem ni bilo Aleša Mušiča (uradno je zbolel) in Mihe Zajca (manjša poškodba). Na delu bi morali biti tudi člani HK True Celje in HDD Sij Acroni Jesenice, a so slednji po potrjenih pozitivnih testih na novi koronavirus v samoizolaciji. Tudi tekma med Slavijo in Bledom je prestavljena.