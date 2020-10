Olimpija z novim kapetanom do nove zmage, Jeseničani spet brez tekme

Alpska liga se je letos začela s spremenjenim sistemom, 16 moštev je tri tedne (kolikor se je dalo) igralo v štirih "regijskih" skupinah s po štirimi udeleženci. Točke je dal šele seštevek obeh medsebojnih srečanj. Hokejisti HK SŽ Olimpija so bili uspešni v seštevku proti vsem nasprotnikom (HDD Sij Acroni Jesenice, EC KAC II, Steel Wings Linz), tako da so v redni del, v katerem vsako moštvo z vsakim igra doma in v gosteh, točke pa znova delijo po vsaki tekmi, vstopili z maksimalnim izkupičkom.

Jacob Smith je imel veliko dela, zaustavil je 53 strelov Olimpije. Foto: Vid Ponikvar Ljubljančani so na uvodni tekmi rednega dela gostili Val Gardeno in italijansko moštvo, ki je imelo izjemno razpoloženega vratarja Jacoba Smitha, kljub prevladi skozi vso tekmo (razmerje v strelih 58:21) zlomili šele v zadnji tretjini. Povedli v 7. minuti, ko je nasprotnikovo mrežo načel Tadej Čimžar, v začetku drugega dela je na 2:0 zvišal Nik Simšič. Olimpija je prevladovala, a se Smith ni pustil, na drugi strani pa je gostom do konca 40. minute uspelo dvakrat premagati Tilna Spreitzerja in izenačiti na 2:2.

Zmaji, ki imajo novega kapetana - Aleša Mušiča je zamenjal Žiga Pance -, so znova povedli v 47. minuti, ko je drugi zadetek dosegel Simšič, na 4:2 je nato zvišal Miha Zajc, na 5:2 pa dobre tri minute pred koncem Anže Ropret. Italijanom je uspelo znižati na 5:3, nato so imeli igralca več, poskušali tudi brez vratarja, a se jim načrt ni izšel. Čimžar je z zadetkom v prazen gol postavil končnih 6:3.

Simšič: Vratar najboljši posameznik Gardene

"Tekmo smo začeli dobro, nato pa na sredini nekoliko popustili in jim dali priložnost za izenačenje. V zadnji tretjini smo stvari popravili in zmagali. Njihov vratar je bil zagotovo njihov najboljši igralec tekme," je po srečanju v pogovoru za Hokej TV dejal strelec dveh zadetkov Simšič, ki bo s soigralci naslednjo tekmo Alpske lige odigral prihodnjo soboto na gostovanju pri Rittnu: "Imamo cel teden, da se pripravimo na nasprotnika in iz te tekme potegnemo največ, kar lahko."

Polončič: Aleša razbremenili, želimo, da v zaključku kariere uživa Aleš Mušič se je po dolgih letih poslovil od kapetanske vloge. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Aleš je izredno dobro opravljal svojo kapetansko vlogo v moštvu, je velika oseba, še vedno ima pomembno mesto v slačilnici, a trenerski štab je odločil, da ekipa potrebuje nov "lidership", nov veter v jadra. S tem smo Aleša razbremenili določenih stvari, da bo v zaključku kariere, za katerega upam, da bo trajal čim dlje, res lahko užival. Podobno prakso poznamo iz tujine, tako je bilo tudi pri Kochu (Thomasu Kochu, op. a.), ki je bil vrsto let kapetan in v Salzburgu in Celovcu. Mi imamo zdaj dva kapetana, Žigo Panceta in Miho Zajca. Imamo dober lidership," je o novostih pri kapetanski vlogi sedmi sili dejal glavni trener ekipe Gregor Polončič.

Jeseničani niso odpotovali na Predarlsko. Foto: Grega Valančič/Sportida

Železarji niso odpotovali na Predarlsko

Drugi slovenski predstavnik v tekmovanju HDD Sij Acroni Jesenice bi moral v četrtek odigrati zadnje srečanje predtekmovanja, a ga je zaradi okužb v taboru gostov prestavil.

Točkovni izplen bi lahko povečali na gostovanju pri ekipi Lustenau, a železarji v Avstrijo niso odpotovali, saj je tudi ta tekma prestavljena.

"Ljubitelje jeseniškega hokeja obveščamo, da je nocojšnja tekma med ekipama EHC Lustenau in HDD SIJ Acroni Jesenice prestavljena. Nekaj članov naše ekipe se je čez noč začelo slabše počutiti, zato bodo opravili testiranje na COVID-19. Dokler rezultati testiranj ne bodo znani, bodo vsi člani naše ekipe ostali v samoizolaciji. Gre za preventiven ukrep s strani našega kluba, ki ga je podprlo tudi vodstvo Alpske hokejske lige. Tekma proti ekipi Lustenau je tako prestavljena na kasnejši termin, ki ga bomo z vami delili naknadno," so zapisali na uradni spletni strani.

Jeseničani bi morali biti v alpski akciji znova v soboto, 31. oktobra, ko je predvideno, da v Podmežakli gostuje Feldkirch, Olimpija pa bi morala takrat gostovati pri Rittnu.

Alpska liga Sobota, 24. oktober

HK SŽ Olimpija : Val Gardena 6:2 (1:0, 1:2, 4:0)

Čimžar 8., 60. (EN), Simšič 24., 47.,Zajc 54., Ropret 57. (PP1); McGowan 27., Wilkins 39., Sullmann Pilser 57.



Ritten - Fassa

Asiago - Pustertal

Red Bull Juniors - Bregenzerwald



Lustenau - HDD Sij Acroni Jesenice - prestavljeno

EC KAC II - Kitzbuhel - prestavljeno



PP1-zadetek z igralcem več

EN-zadetek v prazen gol

Lestvica Alpske lige* 1. HK SŽ Olimpija 7 tekem - 12 točk

2. Feldkirch 6 - 9

3. Vipiteno 6 - 7

4. Pustertal 6 - 7

5. Kitzbuhel 6 - 6

6. Red Bull Juniors 6 - 3

7. Gardena 3 - 3

8. HDD Sij Acroni Jesenice 4 - 3

9. Lustenau 6 - 3

10. EC KAC II 4 - 3

11. Ritten 6 - 1

12. Asiago 0 - 0

12. Cortina 0 - 0

14. Fassa 2 - 0

15. Bregenzerwald 6 - 0

16. Steel Wings Linz 6 - 0 *Lestvica je nepopolna, saj vsa moštva še niso odigrala vseh prestavljenih tekem predtekmovanja

Preberite še: