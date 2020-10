Koronavirus na Jesenicah: pozitivni dve tretjini testiranih

Pri HDD Sij Acroni Jesenice so prejeli nove pozitivne rezultate testov na novi koronavirus. Od 29 testiranih članov je pozitivnih kar 20. V samoizolaciji je tudi ekipa HK SŽ Olimpija, pri kateri so v sredo potrdili eno okužbo, celotna ekipa bo v petek opravila novo testiranje.

Na Gorenjskem so prve okužbe potrdili v torek, ko so medije obvestili, da sta bila na testiranju na novi koronavirus pozitivna dva od treh članov.

Po potrjenih pozitivnih rezultatih se je testirala celotna ekipa. V sredo so poročali o 11 okužbah (od 14 testiranih), v četrtek pa se je število pozitivnih testov povečalo na kar 20 (testiranih 29), kar pomeni, da sta kar dve tretjini testiranih iz gorenjskega kluba prejeli pozitiven rezultat.

"Okuženi morajo v prvi vrsti spoštovati vsa navodila zdravnikov in do nadaljnjega ostati v samoizolaciji. Člani ekipe, ki so zdravi in nimajo simptomov, pa bodo po navodilih trenerjev opravljali individualne treninge na suhem," so zapisali na uradni spletni strani društva.

Že v sredo so prestavili predvideni tekmi Alpske lige proti VEU Feldkirch in EC Kitzbühel, ki bi morali konec tedna potekati v Podmežakli. To sta že četrta in peta prestavljena tekma Jesenic v zadnjih dneh.

Tudi pri Olimpiji so potrdili eno okužbo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na testiranje tudi Olimpija

Okužbo so v sredo potrdili tudi pri enem od članov HK SŽ Olimpija. Ekipa je v samoizolaciji, v petek jo čaka novo testiranje. Enega je opravila že pretekli teden, saj so takrat v Ljubljani prav tako potrdili eno okužbo.

Sobotna tekma Olimpije z Rittnom je bila že pred potrjeno okužbo prestavljena zaradi obolelih v italijanskem taboru.

Vse več prestavljenih tekem

Zaradi pozitivnih testov sta prestavljeni še dve tekmi Alpske lige, ki bi jih morali izvesti konec tedna, in sicer sobotna med Kitzbühlom in Red Bull Hockey Juniors ter nedeljska med EC KAC II in VEU Feldkirch.

