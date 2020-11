Nič več drsanja na prostem, Čehi se lahko vrnejo v dvorane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po več kot treh tednih prepovedi se bodo profesionalni športniki na Češkem znova lahko vrnili na treninge in tekme. Ti bodo morali potekati ob strogem upoštevanju higienskih pravil, trenirali bodo lahko tudi dvoranski športniki.

"Vlada je odobrila nadaljevanje profesionalnih športnih tekmovanj, ki se bodo izvajala ob upoštevanju strogih higienskih ukrepov. Športniki se tako lahko vrnejo na delo, prav tako so znova dovoljeni treningi v dvoranah," je spodbudno novico za športnike na Češkem popoldne sporočil prvi mož češke nacionalne zveze Milan Hnilička.

Čehi zaradi poslabšane epidemiološke slike zadnje tri tedne niso smeli trenirati v dvoranah, tako da so nekateri hokejski klubi, tudi Mlada Boleslav slovenskega vratarja Gašperja Krošlja, led poiskali tudi na prostem. Nekateri so se na trening peljali več kot sto kilometrov, drugi so se na treninge na ledu odpravili celo čez mejo.

Zdaj se bodo lahko vrnili v svoje dvorane. Treningi so spet dovoljeni. Kdaj se bodo tekmovanja nadaljevala, pa še ni znano. Nekatera moštva so bila brez ledu tri tedne, tako da bo potrebnega nekaj prilagajanja, prav tako bodo morali oblikovati nov spored.

Zadnjo tekmo najkakovostnejše hokejske Extralige so izpeljali 11. oktobra. V vodstvu je Plzen, Krošljevi so z dvema tekmama in devetimi točkami manj šesti.



Preberite še: