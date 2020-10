Elitna hokejska nemška liga DEL se pred drugo polovico decembra ne bo začela. A osem klubov, med njimi je tudi Fischtown Pinguins iz Bremerhavna treh Slovencev (Mihe Verliča, Jana Urbasa in Žige Jegliča), je v želji po čim prejšnji vrnitvi v tekmovali ritem pristalo na sodelovanje na pokalnem tekmovanju MagentaSport Cup, ki bo potekal med 11. novembrom in 13. decembrom.

Hokejisti nemške prve lige DEL so se znašli v nezavidljivem položaju. Pred tedni so začetek tekmovanja znova prestavili, pred drugo polovico decembra se nemško prvenstvo ne bo začelo.

Razloga sta dva – pomanjkanje finančne pomoči klubom in zapoved, ki omogoča, da so tribune za gledalce v dvoranah v času tekem lahko zgolj 20-odstotno zasedene. Sredi novembra sledi nov sestanek, na katerem bo padla zadnja odločitev o usodi tekmovanja. V najboljšem primeru se bo začelo v drugi polovici decembra.

"Položaj ni najboljši. Zagotovo bi radi igrali. Za zdaj vsi ostajamo in upamo, da se bo decembra res začelo," nam je v začetku meseca iz Bremerhavna sporočil eden od treh Slovencev pri Fischtown Pinguins Miha Verlič.

Pred začetkom DEL na enomesečno "pokalno tekmovanje"

Štajerskemu napadalcu in soigralcem s tekmami ne bo treba čakati do decembra, v tekmovalni ritem se bodo vrnili čez dobrih 14 dni. Osem klubov je namreč pristalo na igranje na pokalu MagentaSport Cup, ki bo ob sponzorski pomoči nemškega Telekoma potekal med 11. novembrom in 13. decembrom.

MagentaSport Cup bo potekal med 11. novembrom in 13. decembrom, sodelovalo bo osem klubov lige DEL. Foto: Sportida

V prvi skupini so Krefeld Pinguine, Düsseldorfer EG, Grizzlys Wolfsburg in Fischtown Pinguins Bremerhaven, v drugi pa Red Bull Munich, Adler Mannheim, Eisbären Berlin in Schwenninger Wild Wings. Moštva bodo najprej znotraj skupine igrala vsak z vsakim, doma in v gosteh. Po koncu skupinskega dela sledi polfinale (prvi iz ene skupine z drugim iz druge skupine in obratno), nato pa še finale, ki bo 12. ali 13. decembra.

Če bo novembrski sestanek uspešen, bo pokal MagentaSport Cup klubom služil kot dobra priprava na ligaško sezono.