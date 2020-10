Novi koronavirus na Češkem že lep čas hromi šport. Hokejske dvorane so morale zapreti svoja vrata, hokejistom tako preostanejo čakanje na boljše čase in suhi treningi. Pri češkem elitnoligašu Mlada Boleslav so se znašli in poiskali ledeno ploskev na prostem. To so našli v dobrih sto kilometrov oddaljenem mestu Dobříš.

200 kilometrov na dan za trening na ledu

Češki kolektiv, katerega član je slovenski reprezentančni vratar Gašper Krošelj, bo tako vsaj do konca tedna vsak dan opravil dobrih 200 kilometrov. Vse za to, da se občutki brez stika z ledom ne bi prehitro izgubili.

"Lepo se je bilo vrniti na led, vsekakor bolje kot zgolj suhi treningi, ki smo jih opravljali pretekli teden. Zadnjič sem na zunanjem igrišču igral na Finskem, malce drugače je, a zadovoljni smo, da smo na ledu," je po jutranjem treningu, ki se je končal že malo po 9. uri, za uradni stran kluba povedal napadalec Adam Zboril.

Zadnja tekma pred več kot tremi tedni

Člani ekipe Mlada Boleslav so zadnjo tekmo Extralige odigrali pred več kot tremi tedni, nato so se spopadli z okužbami z novim koronavirusom, zdaj pa upajo, da se bodo razmere čim prej uredile. Na računu imajo štiri tekme, dve zmagi in dva poraza, kar jih ob povsem različnem številu tekem (nekateri so odigrali le dve, nekateri sedem) trenutno uvršča na šesto mesto. Zadnja obračuna Extralige sta bila na sporedu 11. oktobra, na vrhu je moštvo iz Plzna.

Krošelj je branil na dveh tekmah in zaustavil 86,84 odstotka vseh strelov.