Koronavirus prestavil še eno tekmo Olimpije

Na obračun dveh najmočnejših moštev zadnjih let v Alpski ligi bo treba še počakati. Novi koronavirus je namreč odnesel četrtkovo srečanje med HK SŽ Olimpijo in Val Pusterio, ki bi se morala pomeriti v Tivoliju. Za prestavitev so po pisanju italijanskega kolektiva zaprosili v zeleno-belem taboru. Ekipi sta se že dogovorili za nov termin, in sicer si bosta nasproti stali 1. decembra.

To je še druga prestavljena tekma Ljubljančanov v tem tednu. V torek bi se morali na slovenskem derbiju v Podmežakli udariti z Jeseničani, a je koronavirus slednje v zadnjih dveh tednih močno zdesetkal (pozitivnih je bilo 21 od 30 testiranih), tako da se je večina šele v soboto vrnila na treninge. Derbi je prestavljen za dva tedna, rdeči in zeleni se bodo za točke državnega prvenstva na Gorenjskem pomerili 24. oktobra. Le dva dni zatem je predviden dvoboj v Tivoliju.

Ljubljančani so zadnjo tekmo Alpske lige odigrali 24. oktobra, teden zatem bi se morali srečati z Rittnom, a so tudi to tekmo zaradi obolelih v italijanskem taboru, prestavili. Naslednji alpski dvoboj Olimpije je predviden za soboto, v Tivoliju naj bi gostoval Vipiteno. Spored predvideva, da bodo Jeseničani takrat gostovali pri Feldkirchu.

