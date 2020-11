Koronavirus jih je precej zdelal: Prava mala katastrofa

Glavni trener HDD Sij Acroni Jesenice, v kateri so pretekli teden potrdili 21 pozitivnih testov na novi koronavirus , Mitja Šivic je po prisilnem premoru v soboto na treningu prvič zbral skoraj celotno ekipo in po treningu priznal, da so oboleli fantje v času počitka v fizičnem smislu izgubili veliko. Zdaj upa, da se bodo do četrtkove tekme, na kateri se bodo pomerili s HD Hidria Jesenice, sestavili.

Epidemija novega koronavirusa je v zadnjih dveh tednih ustavila HDD Sij Acroni Jesenice. Po potrjenih dveh pozitivnih testih se je pretekli teden testirala celotna ekipa, kar 21 od 30 testov je bilo pozitivnih. Dejavnosti so se začasno ustavile, v sredo so se po tednu dni na led vrnili tisti z negativnim testom, v soboto pa je glavni trener Mitja Šivic v Podmežakli dočakal skoraj celotno moštvo in spoznal, da je covid-19 nekaterim pobral veliko moči.

Stanje pri tistih, ki so bili pozitivni, ni najboljše

"Stanje po tem našem covid premoru, v katerem je bila velika večina fantov pozitivna na virus, ni najboljše. Fantje so izgubili precej moči. V ekipi imamo mlade fante, ki potrebujejo dnevni proces, zato je izguba tolikšnih dni prava mala katastrofa. A tako je, nismo samo mi v tem "šmornu". Iz te situacije bomo poskušali potegniti čim več pozitivnih stvari, dejstvo pa je, da so tisti, ki so oboleli in so imeli vsaj nekaj simptomov, po desetih dneh karantene, predvsem v fizičnem smislu, veliko izgubili. Te fante, z neko zdravo pametjo, počasi priključujemo v trening in z njimi postopoma nadaljujemo stvari. Tisti, ki niso oboleli, pa delujejo zelo dobro oziroma so imeli možnost, da celo nadgradijo svojo fizično podobo," je Šivic povedal v klubski mikrofon.

Serija prestavljenih tekem, v četrtek nad Hidrio

Derbi v Podmežakli je z 10. prestavljen na 24. november. Foto: Grega Valančič/Sportida Jeseničani so bili v zadnjih dneh primorani prestaviti kar nekaj obračunov, med drugim so se dogovorili tudi za prestavitev slovenskega derbija s HK SŽ Olimpija. Ta bi moral biti v Podmežakli prihodnji torek, a se bosta kolektiva za točke državnega prvenstva na Gorenjskem udarila s 14-dnevno zamudo, 24. novembra. Le dva dni zatem bo v Tivoliju še en dvoboj rdečih in zelenih.

Železarji se bodo v tekmovalni ritem vrnili v četrtek, ko jim bodo v okviru domačega prvenstva nasproti stali mladi železarji, HD Hidria Jesenice. Ti so v zadnjih treh dneh vknjižili dve zmagi v ligi IHL, Celjane so premagali s 6:3, Blejce pa z 8:3.

Prvo tekmo po treh tednih premora bodo odigrali v četrtek, proti HD Hidria Jesenice. "Upam, da se bomo do tekme toliko sestavili, da nas ne bo povozila in se bo kasneje spet treba postavljati na noge," se nadeja Šivic. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Sestaviti se do četrtka, da jih ne bi tekma povozila

"Od srede do sobote smo bili na ledu in trenirali. Poudarek je bil samo na tem, da pridemo nazaj v tako obliko, da lahko prihodnji teden začnemo delati resno. Čakalo nas bo veliko tekem in testov. Upam, da se bodo fantje do četrtka, ko nas čaka prva tekma, toliko sestavili, da nas tekma ne bo povozila in se bo kasneje spet treba postavljati na noge," je proti četrtku pogledal Šivic in se nadeja, da bodo iz tekme v tekmo fizično rasli.

"Kar se tiče naslednjih tekem, gremo tekmo po tekmo. Vsi vemo, kakšna pričakovanja imamo. Želimo si dobro delati, se temeljito pripraviti na vsakega nasprotnika in poskusiti zmagati vse tekme. Veseli me, da so vsi zdravi. To pomeni, da imamo spet konkurenco v moštvu in ta konkurenca nas bo zagotovo prinesla stopničko višje."

Jeseničani bodo prvo tekmo Alpske lige odigrali v soboto pri Feldkirchu, datumi prestavljenih alpskih tekem pa še niso povsem določeni.



