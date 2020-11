Nova kazen za Olimpijo, v prihodnje strožji ukrepi

Branilec ljubljanskega moštva HK SŽ Olimpija Mark Čepon se je ob koncu druge tretjine sobotne tekme, na kateri so zmaji s 5:1 premagali Vipiteno, zapletel v pretep z gostujočim Dantejem Hannounom. Ta je za golom pravilno zaustavil Miho Logarja, nato pa je proti njemu zadrsal Čepon in začel pretep. Po obračunu so dogajanje iz 40. minute še dodatno preučili in Čeponu kot začetniku pretepa naložili eno tekmo prepovedi.

Od srede naprej bodo tovrstni vložki zaradi situacije, povezane s covid-19, kaznovani strožje, in sicer s tremi tekmami prepovedi igranja, kdor je pravila že kršil, pa si bo prislužil celo pet tekem sedenja. S strožjimi kaznimi želijo med pandemijo novega koronavirusa zmanjšati število pretepov in podobnih vložkov.

Podrobna obrazložitev kazni Čeponu:

Čepon bo tako moral izpustiti sobotno tekmo alpske lige, ko bo Olimpija gostila Ritten. Znova bo lahko igral 28. novembra na gostovanju pri Vipitenu.

Zmaji v tej sezoni še ne poznajo alpskega poraza, na osmih tekmah so sedemkrat zmagali in enkrat remizirali.



