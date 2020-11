Olimpiji in Rittnu "ni usojeno"

Še drugi medsebojni obračun Olimpije in Rittna v tej sezoni je prestavljen. Italijani so zaradi covid-19 v zadnjem času prestavili kar nekaj tekem.

Še drugi medsebojni obračun Olimpije in Rittna v tej sezoni je prestavljen. Italijani so zaradi covid-19 v zadnjem času prestavili kar nekaj tekem. Foto: Eva Brili Grebenar

Novi koronavirus še naprej prestavlja tekme Alpske lige. Hokejisti HK SŽ Olimpija bi morali v soboto gostiti južnotirolski Ritten, a je tekma zaradi covid-19 prestavljena na poznejši termin. Kdaj se bosta moštvi srečali, še ni jasno. Že pred tem so zaradi pozitivnih testov v italijanskem taboru prestavili prvi medsebojni obračun omenjenih ekip, ki bi moral 21. oktobra potekati v Italiji. Nov datum prav tako še ni znan. Ob dveh prestavljenih tekmah z Rittnom Ljubljančane 1. decembra čaka še ena prestavljena tekma, in sicer tista s Pustertalom, ki bi moral v Ljubljani gostovati pretekli četrtek.

Če Olimpija v tem tednu nima več predvidenih alpskih tekem, pa ima drugi slovenski predstavnik HDD Sij Acroni Jesenice dve - v petek bo gostil Bregenzerwald, v soboto pa Lustenau.

Prestavili so še dve tekmi, načrtovani za ta teden, in sicer četrtkovo med KAC II in Bregenzerwaldom ter petkovo med KAC II in Lustenauom.

Preberite še: