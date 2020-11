Slabe napovedi so se uresničile: SP v Ljubljani znova odpovedano

Mednarodna hokejska zveza (IIHF) je zaradi pandemije novega koronavirusa in z njo povezanih ukrepov odpovedala serijo svetovnih prvenstev. Med temi tudi prestavljeno majsko svetovno prvenstvo divizije I, skupine A, ki bi moralo potekati v Tivoliju. Slovenci so tako še drugič zapored ostali brez domačega svetovnega prvenstva. Zaključni avgustovski olimpijski kvalifikacijski turnir za zdaj ostaja na sporedu.

"Razmišljanje IIHF je takšno, da bi letos izvedli le prvenstva na najvišji ravni. To pomeni svetovno prvenstvo skupine A za moške in ženske in mladinsko A skupino, ki bo v Kanadi v mehurčku. Kar se tiče drugih tekmovanj, pa se pri IIHF, kolikor je meni znano, bolj nagibajo k temu, da jih letos sploh ne bi poskušali izvesti. To bi pomenilo, da bi drugič zapored ostali brez domačega svetovnega prvenstva. Če bi se to zgodilo, bi bilo pa že malo skrb vzbujajoče," je pred dnevi v pogovoru za Sportal razmišljal selektor slovenske hokejske reprezentance Matjaž Kopitar.

Črne napovedi so se nekaj dni zatem uresničile, pri IIHF so danes zaradi pandemije novega koronavirusa in ukrepov za zajezitev širjenja tega odpovedali vsa svetovna prvenstva, z izjemo decembrskega SP do 20 let elitne divizije in SP elite za moške in ženske.

Gre še za drugo odpoved prvenstva, ki bi ga morala v Tivoliju gostiti slovenska hokejska reprezentanca. Kopitarjeva četa bi morala SP prvotno gostiti že letos spomladi, a so ga takrat zaradi covida-19 odpovedali in prestavili za eno leto. Zdaj se je zgodba ponovila. Na SP v Ljubljani bi morale ob gostiteljici Sloveniji nastopiti še Francija, Avstrija, Južna Koreja, Madžarska in Romunija.