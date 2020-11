Olimpija napolnila gol Kranjčanov. Prestavitev derbija.

Hokejisti HK SŽ Olimpija so zvečer odigrali še tretjo tekmo državnega prvenstva v štirih dneh. Po zmagah nad Celjem in HD Hidra Jesenice so v Tivoliju z 8:1 premagali HK Triglav Kranj in s šesto zmago prevzeli vodstvo v DP, v katerem ostajajo stoodstotni. Ljubljančani bi se morali prihodnji torek in četrtek v sklopu DP dvakrat pomeriti z največjim tekmecem HDD Sij Acroni Jesenice, a bosta najverjetneje oba derbija prestavljena, saj bosta slovenski ekipi takrat igrali prestavljene tekme Alpske lige. Po novem alpskem urniku je namreč predvideno, da Olimpija v četrtek gostuje pri Rittnu (Italijani so informacijo objavili na spletni strani), Jeseničani pa v torek gostijo KAC II.