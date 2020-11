Ljubljančani in Jeseničani upravičili vlogo favoritov

Hokejisti vodilnega HK SŽ Olimpija so na gostovanju pri HDK Maribor, ki se je po več tednih vrnil v tekmovali ritem, vknjižili pričakovano visoko zmago državnega prvenstva (8:1).Tudi HDD Sij Acroni Jesenice so upravičili vlogo favoritov in HKMK Bled premagali s 6:0. V torek in četrtek bi se morala največja slovenska tekmeca za točke DP pomeriti med seboj, a sta derbija prestavljena na 12. december (Ljubljana) in 2. januar (Jesenice).