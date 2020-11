Johnny Boychuk je marca skupil težjo poškodbo, se nato septembra vrnil in zaigral v končnici lige NHL, konec novembra pa moral sprejeti težko odločitev in končati kariero.

Johnny Boychuk je marca skupil težjo poškodbo, se nato septembra vrnil in zaigral v končnici lige NHL, konec novembra pa moral sprejeti težko odločitev in končati kariero. Foto: Reuters

Kanadski hokejski veteran Johnny Boychuk bi moral še dve sezoni drsati v dresu New York Islanders, a se to ne bo zgodilo. 36-letnik je zaradi težje poškodbe očesa, ki jo je staknil med marčevsko tekmo in je pustila dolgoročne posledice, sredi tedna predčasno končal kariero.

Po 13 letih igranja v ligi NHL, v kateri je bil član Colorado Avalanche, Boston Bruins in nazadnje New York Isalnders, je moral Johnny Boychuk profesionalno igralsko pot končati prej, kot je želel. Razlog? Huda poškodba očesa, do katere je prišlo 3. marca na tekmi med Islanders in Montreal Canadiens, ki si jo bo 36-letnik zapomnil za vselej.

Z drsalko v obraz

Do nesrečnega dogodka je prišlo v zadnji tretjini, ko je Montrealov napadalec Artturi Lehkonen padel in z drsalko v obraz zadel Boychuka. Ta je v hudih bolečinah panično zapustil ledeno ploskev. V bolnišnici so mu rano oskrbeli s kar 90 šivi. Junija je kazalo, da gre na bolje. Takrat je dejal, da je poškodba skoraj stoodstotno zaceljena in da ni skrbi, da se ne bi vrnil na led.

Kako je prišlo do poškodbe Boychuka:

Ob vrnitvi je vedel, da nekaj ni v redu

In res, avgusta se je ob nadaljevanju NHL tudi sam vrnil v tekmovalni ritem. Z Islanders je odigral tri tekme končnice, a dal kaj hitro vedeti, da z očesom nekaj ni v najlepšem redu. Sledili so novi pregledi in zaskrbljujoči izvidi.

Avgusta se je vrnil v tekmovalni ritem, a vedel, da z očesom nekaj ni v redu. Sledili si novi pregledi in slabi izvidi. Foto: Reuters

Težko je predelati takšne informacije

"Zadnje mesece sem preživel na različnih pregledih. Moj periferni vid je precej slab. Rekli so mi, da je prišlo tudi do poškodbe optičnega živca in še nekaterih drugih stvari. Nekatere bi se lahko izboljšale, druge so nepopravljive. Težko je bilo predelati vse to. Ko ti nekdo reče, da ne smeš več igrati oziroma da je bolje, da ne igraš več, saj se lahko resno poškoduješ, je izjemno težko. A če bi nadaljeval z igranjem in ne bi videl celotnega dogajanja na ledeni ploskvi, bi se lahko resneje poškodoval. Mislim, da nimam druge možnosti," je za ameriški medije ob napovedi upokojitve dejal kanadski branilec.

Boychuka je pogodba na NY Islanders vezala še za dve sezoni, tako da ga bo newyorški kolektiv zdaj vpisal na t.i. long-term injured reserve (seznam poškodovanih, ki bodo odsotni dlje časa) in s tem sprostili prostor v plačilni kapici.

Največji uspeh je dosegel 2011, ko je z Bostonom postal prvak. Foto: Reuters

Kanadčan je v ligi NHL odigral 725 tekem rednega dela (206 točk - 54 zadetkov in 152 asistenc) in 104 tekme končnice (30 točk - 13 zadetkov in 17 asistenc).

Največji uspeh je dosegel v dresu Bostona, s katerim je leta 2011 osvojil Stanleyjev pokal. V finalu so na odločilni sedmi tekmi premagali Vancouver Canucks.

