Slovenska predstavnika gostujeta

Po dolgem času in številnih prestavitvah zaradi težav z novim koronavirusom tokrat sobota v Alpski ligi prinaša bogat spored. Na delu bo vseh 16 moštev, oba slovenska kluba bosta gostovala. Hokejisti HK SŽ Olimpija pri Vipitenu, člani HDD Sij Acroni Jesenice pa pri Kitzbühlu.

V tej sezoni še neporaženi Ljubljančani, ki imajo na računu maksimalni izkupiček, gostujejo pri italijanskem Vipitenu. Ta je sezono začel dobro, nadaljeval pa slabše in je trenutno deveti. Na uvodnem medsebojnem srečanju so hokejisti Olimpije italijanski kolektiv doma premagali s 5:1.

Tudi tretji Jeseničani bodo tokrat gostovali, in sicer pri petem Kitzbühlu, ki ima na računu tekmo več in dve točki manj od železarjev. To bo prvič obračun teh ekip v sezoni.

Zmaji bodo po sobotni tekmi nove alpske točke lovili v torek v domačem Tivoliju, kjer bo na prestavljeni tekmi gostoval vselej visokoleteči Pustertal, železarje pa nova tekma nato čaka v petek, gostovali bodo pri Bregenzerwaldu.

Alpska liga Sobota, 28. november

Vipiteno - HK SŽ Olimpija

Kitzbühel - HDD Sij Acroni Jesenice

Lustenau - Red Bull Juniors

Feldkirch - EC KAC II

Bregenzerwald - Stell Wings Linz II

Fassa - Pustertal

Ritten - Asiago

Cortina - Gardena Nedelja, 29. november

Bregenzerwald - EC KAC II

Lestvica Alpske lige 1. Red Bull Juniors 14 tekem – 22 točk

2. HK SŽ Olimpija 9 – 18

3. HDD Sij Acroni Jesenice 9 – 14

4. Pustertal 10 – 14

5. Kitzbühel 10 – 12

6. Feldkirch 9 - 12

7. Lustenau 11 – 12

8. Gardena 11 - 11

9. Vipiteno 11 – 10

10. Cortina 9 - 9

11. Asiago 9 - 9

12. Fassa 10 – 9

13. Ritten 8 – 4

14. Bregenzerwald 9 – 4

15. EC KAC II 7 – 3

16. Steel Wings Linz 12 – 2

