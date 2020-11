Hokejisti HK Triglav Kranj se bodo za točke državnega prvenstva pomerili s HD Hidria Jesenice. Obe moštvi sta odigrali sedem tekem, Kranjčani so pri treh zmagah, železarji pa prvi dveh. Člani HK Slavija Junior so v sredo s 4:2 premagali HKMK Bled in se utrdili na tretjem mestu, za HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice.