Avtorji:
Ž. L., STA

Petek,
27. 2. 2026,
10.21

Osveženo pred

29 minut

Nekdanji prvak Terunofudži Haruo

Novo nasilje trenerja v borilnih športih, prijavil se je sam: Čakam na kazen

Avtorji:
Ž. L., STA

Sumo, turnir | Foto Reuters

Foto: Reuters

S samo prijavo nekdanjega prvaka Terunofudžija Harua je na Japonskem izbruhnila nov afera v še kako priljubljeni borilni veščini sumo. Nekdanji šampion, ki se je pred letom dni upokojil, nato pa ustanovil lastno ekipo, se je prijavil zaradi nasilja nad enim od svojih varovancev.

Terunofudži je novinarjem povedal, da se je svojim tekmovalcem opravičil in da prevzema vso odgovornost za dejanje, zaslišali pa so ga tudi na zvezi. "Ne smem povedati več, saj bi se vse skupaj lahko še bolj zapletlo. Čakam na kazen zveze," je dejal.

Primer bi bil morda deležen manjše pozornosti, če suma ne bi že dolgo spremljali številni škandali, vključno z obtožbami o nasilju, nezakonitih stavah in povezavah z organiziranim kriminalom.

Leta 2007 je 17-letni vajenec v sumu celo umrl po obredu uvajanja, v katerega so bili vpleteni vodja njegove ekipe in starejši rokoborci. Vodja ekipe, ki je najstnika udaril s steklenico piva, je bil obsojen na pet let zapora zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti, kar kaže, da je tudi na Japonskem šport daleč od stereotipov, ki po svetu vladajo o Japoncih.

Nazadnje pa je imel sumo velike težave v javnosti lani, ko je še eden od nekdanjih šampionov Hakuho zapustil šport, potem ko so mu zaradi nasilja in kraje, v katerega je bil vpleten njegov varovanec, razpustili ekipo. Ostanek ekipe se je preselil k zdajšnjemu skesancu Terunofudžiju. Ta je sicer v tekmovalni karieri postal z desetimi osvojenimi turnirji 73. veliki prvak (yokozuna) v večstoletni zgodovini suma.

