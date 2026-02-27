Petek, 27. 2. 2026, 10.27
Kvalifikacije za SP 2027, prvi del, tretji krog
Čehi v Kopru brez prvega zvezdnika
Slovenska moška košarkarska reprezentanca bo danes v okviru tretjega kroga prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Kopru odigrala prvo od dveh tekem s Češko v manj kot 48 urah. Začela se bo ob 18.30, Slovenci pa bodo lovili izjemno pomembno zmago.
Zasedba selektorja Aleksandra Sekulića je kvalifikacije za naslednje SP začela novembra s porazom v Kopru proti Estoniji in zmago v Stockholmu nad Švedsko. Na drugi strani je Češka doma nadigrala Švedsko s 17 točkami razlike in zmagala v Estoniji s 97:92.
Zmagi v Kopru in v nedeljo ob 18. uri v Jihlavi na jugu Češke bi bili več kot dobrodošli, saj bodo ekipe v nadaljevanje kvalifikacij prenesle vse točke iz prvega dela. Prve tri ekipe iz skupine H, v kateri je Slovenija, bodo naslednjih šest tekem igrale proti trem najboljšim iz skupine G – Franciji, Finski, Madžarski ali Belgiji.
Tomaš Satoransky
Češka v Sloveniji ne bo računala na prvega zvezdnika, člana Barcelone Tomaša Satoranskega, ki pa bi ekipi lahko pomagal v nedeljo. Na prvih dveh tekmah je bil nosilec igre Češke. Pri Sloveniji pa je v dvanajsterico na uradni strani Fibe uvrščen tudi Klemen Prepelič, ki je šele po četrtkovi tekmi Dubaja pripotoval v domovino. Zunaj pogona bosta zaradi lažjih poškodb ostala Leon Stergar in Aljaž Kunc.
