Češka Aleksander Sekulić kvalifikacije za svetovno prvenstvo Slovenska košarkarska reprezentanca

Petek, 27. 2. 2026, 10.27

9 minut

Kvalifikacije za SP 2027, prvi del, tretji krog

Čehi v Kopru brez prvega zvezdnika

Slovenska košarkarska reprezentanca, Aleksander Sekulić | Slovenci se bodo danes pomerili s Češko. | Foto Aleš Fevžer

Slovenci se bodo danes pomerili s Češko.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska moška košarkarska reprezentanca bo danes v okviru tretjega kroga prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Kopru odigrala prvo od dveh tekem s Češko v manj kot 48 urah. Začela se bo ob 18.30, Slovenci pa bodo lovili izjemno pomembno zmago.

Zasedba selektorja Aleksandra Sekulića je kvalifikacije za naslednje SP začela novembra s porazom v Kopru proti Estoniji in zmago v Stockholmu nad Švedsko. Na drugi strani je Češka doma nadigrala Švedsko s 17 točkami razlike in zmagala v Estoniji s 97:92.

Zmagi v Kopru in v nedeljo ob 18. uri v Jihlavi na jugu Češke bi bili več kot dobrodošli, saj bodo ekipe v nadaljevanje kvalifikacij prenesle vse točke iz prvega dela. Prve tri ekipe iz skupine H, v kateri je Slovenija, bodo naslednjih šest tekem igrale proti trem najboljšim iz skupine G – Franciji, Finski, Madžarski ali Belgiji.

Tomaš Satoransky | Foto: Guliverimage Tomaš Satoransky Foto: Guliverimage

Češka v Sloveniji ne bo računala na prvega zvezdnika, člana Barcelone Tomaša Satoranskega, ki pa bi ekipi lahko pomagal v nedeljo. Na prvih dveh tekmah je bil nosilec igre Češke. Pri Sloveniji pa je v dvanajsterico na uradni strani Fibe uvrščen tudi Klemen Prepelič, ki je šele po četrtkovi tekmi Dubaja pripotoval v domovino. Zunaj pogona bosta zaradi lažjih poškodb ostala Leon Stergar in Aljaž Kunc.

Na selektorjevem seznamu so Miha Cerkvenik (Cedevita Olimpija, Slovenija), Gregor Hrovat (Dijon, Francija), Stefan Joksimović (Baskonia, Španija), Robert Jurković (Perspektiva Ilirija, Slovenija), Martin Krampelj (Bilbao, Španija), Urban Kroflič (Mega Superbet, Srbija), Alen Omić (Merkezefendi Belediyesi Denizli, Turčija), Klemen Prepelič (Dubaj, ZAE), Rok Radović (Cedevita Olimpija, Slovenija), Žiga Samar (Gran Canaria, Španija), Žak Smrekar (Krka, Slovenija) in Luka Ščuka (Braunschweig, Nemčija).
Kvalifikacije za SP, 3. krog

Petek, 27. februar:

Lestvica skupine H:

Lestvice evropskih kvalifikacij:

