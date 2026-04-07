Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
STA

Torek,
7. 4. 2026,
18.39

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Natisni članek

Norveška kvalifikacije za svetovno prvenstvo Saša Kolman slovenska ženska nogometna reprezentanca

kvalifikacije za svetovno prvenstvo

Zdesetkane Slovenke pogumno v boj tudi z Norvežankami

Saša Kolman | Saša Kolman je imel izjemne težave s sestavo ekipe: Kompletni postavi nismo niti blizu. Manjkalo bo osem, devet igralk, na katere smo doslej lahko računali. | Foto Aleš Fevžer

Saša Kolman je imel izjemne težave s sestavo ekipe: Kompletni postavi nismo niti blizu. Manjkalo bo osem, devet igralk, na katere smo doslej lahko računali.

Foto: Aleš Fevžer

Slovensko žensko nogometno reprezentanco prihodnji teden v okviru kvalifikacij za svetovno prvenstvo čakata tekmi z Norveško. V torek bo ekipa gostovala v Skandinaviji, v soboto ob 17. uri pa bodo Norvežanke gostovale na Ptuju. Kadrovskim težavam v ekipi ni videti konca, selektor Saša Kolman pa kljub temu ne izobeša bele zastave.

Vsaj na papirju so favoritinje Norvežanke, 12. ekipa s svetovne lestvice in s tem 26 mest pred Slovenijo. Doslej odigrane tekme pa kažejo, da se kakovostna razlika med ekipami manjša. Tako Slovenija kot Norveška sta doslej z 1:0 ugnali Avstrijo, Slovenke so z Nemkami izgubile z 0:5, Norvežanke na domačem igrišču z 0:4.

"Kompletni postavi nismo niti blizu"

Žal pa ima selektor Saša Kolman prav pred tekmama s severnjakinjami izjemne težave s sestavo ekipe, saj je seznam poškodovanih vse daljši. "Mislim, da imamo največ težav, odkar smo skupaj. Kompletni postavi nismo niti blizu. Manjkalo bo osem, devet igralk, na katere smo doslej lahko računali," je za STA povedal vodja stroke v izbrani vrsti. Brž pa dodal: "A na to zdaj nimamo vpliva. Tega se ne da nadzorovati in morali se bomo prilagoditi."

Že dlje so odsotne poškodovane Korina Lara Janež, Sara Gradišek, Špela Kolbl, Sara Makovec in Naja Poje Mihelič. "Proti Norvežankam pa ne moremo računati še na Kajo Eržen, Laro Prašnikar, Sara Ketiš mora na magnetno resonanco in ostaja vprašljiva, bolna je tudi Zala Kuštrin, a upam, da se vsaj katera vrne in da malo 'skompletiramo' ekipo."

Lara Prašnikar ne bo nared za obračun z Norvežankami. Foto: Aleš Fevžer

Izgubil veliko energije, "ne pa tudi dobre volje in želje po uspehu"

Kolman ne skriva, da so mu spremembe, ko je sestavljal ekipo, vzele veliko energije, ne pa tudi dobre volje in želje po uspehu. "Čez noč smo iskali rešitve in ekipi pridružili veliko novih igralk, večino iz prve slovenske lige. Za njih je to idealna priložnost, da se izkažejo. Smo oslabljeni, a to ne pomeni, da ne bomo držali skupaj in skušali narediti svojega maksimuma."

Seveda je takšno število odstotnih težko nadomestiti. "Učinek je lahko tudi zelo dober. Mlajše igralke so lačne dokazovanja, kar lahko motivacijo in energijo dvigne na še višjo raven. Vse vedo, da imajo priložnost, da ostanejo v reprezentanci tudi, ko bo ta spet kompletna, če se bodo zdaj in tukaj izkazale."

Od trenerja trenutna zdravstvena situacija v ekipi zahteva tudi številne tehnične in taktične spremembe. "Seveda je težko. A taktiko je vedno treba postaviti glede na svojo ekipo, glede na igro nasprotne, v obeh ekipah je treba pogledati kakovost in sposobnost individualnih igralk ter najti prednosti, ki jih je treba zložiti v celoto. Morda je naša največja prednost ta, da smo doslej vedno dobro funkcionirali kot ekipa, bili povezani in pričakujem, da bomo tudi zdaj."

Kolman ne skriva, da bo slovenska igra zanesljivo podobna tisti v dvoboju z Avstrijo. Foto: Filip Barbalić

Norvežanke so favoritinje

Vlogo favoritinj prepušča Norvežankam. "Zgodovinsko gledano so ena najboljših ženskih nogometnih ekip in imajo posameznice, ki igrajo v najboljših ekipah v Evropi. S tem pa se ne mislimi obremenjevati. Potrebujemo temeljito pripravo, filozofija nogometa pa ostaja vedno enaka - kako dati gol in kako se postaviti, da ga ne dobiš."

Kolman ne skriva, da bo slovenska igra zanesljivo podobna tisti v dvoboju z Avstrijo: "Čvrsta defenziva, svoje priložnosti pa bomo iskali v protinapadu. Norvežanke glede na visok poraz z Nemkami proti Sloveniji morajo zmagati in bodo pod pritiskom. Mi ne bomo pasivni in skušali bomo izkoristiti vsako napako."

In Kolman dodaja: "Razlike med ekipami v ženskem nogometu se manjšajo. Po celem svetu smo priča vzponu in tudi mala Slovenija postaja konkurenčna velikim reprezentancam."

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
