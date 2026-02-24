Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Časopis | Prijave na javni poziv so mogoče od 23. februarja do 31. oktobra oziroma do porabe razpoložljivih sredstev. Po navedbah ministrstva je to drugi javni poziv v okviru novih shem za pomoč medijem, ki jih predvideva novi zakon o medijih. Prejšnji teden je bil objavljen prvi poziv za spodbujanje novih novinarskih zaposlitev. | Foto Ana Kovač

Prijave na javni poziv so mogoče od 23. februarja do 31. oktobra oziroma do porabe razpoložljivih sredstev. Po navedbah ministrstva je to drugi javni poziv v okviru novih shem za pomoč medijem, ki jih predvideva novi zakon o medijih. Prejšnji teden je bil objavljen prvi poziv za spodbujanje novih novinarskih zaposlitev.

Foto: Ana Kovač

Ministrstvo za kulturo je objavilo poziv za sofinanciranje sklenitve letnih digitalnih naročnin pri izdajateljih nacionalnih in regionalnih splošnoinformativnih tiskanih medijev. V okviru poziva je letos na voljo 500 tisoč evrov, še enkrat toliko pa v prihodnjem letu. Namen poziva je spodbujanje prehoda uporabnikov na digitalne naročniške modele.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali pri ministrstvu, želijo s pozivom spodbuditi "razvoj robustnega naročniškega modela, ki bo medijem v digitalnem okolju še naprej omogočal produkcijo kakovostnih verodostojnih in profesionalnih medijskih vsebin ter okrepil njihovo avtonomijo, saj naročnine zmanjšujejo njihovo odvisnost od oglaševalcev in krepijo trajnostne poslovne modele v medijskem sektorju".

Javni poziv je namenjen zbiranju predlogov za sofinanciranje letnih digitalnih oziroma kombiniranih naročnin za nove naročnike pri izdajateljih nacionalnih in regionalnih splošnoinformativnih tiskanih medijev.

Subvencija v 70 odstotkih cene

Pri posameznem izdajatelju se sofinancira sklenitev letne digitalne naročnine za nove naročnike, in sicer v 70 odstotkih cene oziroma vrednosti letne digitalne naročnine. Enak delež se sofinancira tudi pri novih sklenjenih kombiniranih naročninah.

Prijave na javni poziv so mogoče od 23. februarja do 31. oktobra oziroma do porabe razpoložljivih sredstev. Po navedbah ministrstva je to drugi javni poziv v okviru novih shem za pomoč medijem, ki jih predvideva novi zakon o medijih. Prejšnji teden je bil objavljen prvi poziv za spodbujanje novih novinarskih zaposlitev.

Časopis
digitalni mediji naročniki ministrstvo za kulturo subvencije tiskani mediji časopis
Ne spreglejte
