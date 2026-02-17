Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Srbija in novi avtomobili z električnim pogonom

Subvencije za Srbe: jih bo spet zmanjkalo že poleti? To je priložnost tudi za Fiat.

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Fiat grande panda | Fiat tako hibridno kot električno grande pando izdeluje v tovarni v srbskem Kragujevcu. | Foto Gregor Pavšič

Fiat tako hibridno kot električno grande pando izdeluje v tovarni v srbskem Kragujevcu.

Foto: Gregor Pavšič

Srbi so spet zagnali program subvencij za nakup električnih vozil različnih kategorij. Za osebne avtomobile znaša subvencija pet tisoč evrov, v skladu je spet okrog 1,5 milijona evrov.

Vlada Republike Srbije je sprejela uredbo o subvencioniranju nakupa novih električnih vozil za leto 2026, ki prinaša poenostavljen postopek prijave prek portala eUprava. Kot je poudarila ministrica za varstvo okolja Sara Pavkov, bo elektronska oddaja vlog omogočila hitrejšo obdelavo zahtevkov ter lažji dostop do državne podpore za državljane in podjetja.

Za subvencije je v proračunu za leto 2026 namenjenih 170 milijonov dinarjev (slabih 1,5 milijona evrov), pri čemer se spodbude gibljejo od 250 do 5.000 evrov, odvisno od kategorije vozila. 

Pošta Srbija skuterji
Avtomoto Srbi odločno: kar 216 električnih skuterjev za poštarje na srbskem podeželju

Elektrifikacija srbske pošte. | Foto: Igor Djukanović, Pošta Srbije Elektrifikacija srbske pošte. Foto: Igor Djukanović, Pošta Srbije Za osebni avtomobil pet tisoč evrov subvencije

Do 250 evrov je namenjenih za mopede in lahke trikolesnike (kategoriji L1 in L2), 500 evrov za motocikle, težje trikolesnike in štirikolesnike (L3–L7), medtem ko subvencija za osebna vozila do devet sedežev ter lahka gospodarska vozila (M1 in N1) znaša 5.000 evrov. 

Zneski se izplačujejo v dinarski protivrednosti po srednjem tečaju Narodne banke Srbije na dan izplačila, subvencijo pa je mogoče uporabiti tudi kot polog pri finančnem lizingu.

Srbski vozni park, ki ga sestavlja okrog 2,8 milijona vozil, je zelo star - povprečno kar 18 let. Srbi letno sicer kupijo oziroma registrirajo okrog 36 tisoč novih avtomobilov. Med znamkami so bile lani na vrhu Škoda, Volkswagen in Toyota.

Bo Srbe zamikala v Kragujevcu izdelana fiat grande panda?

Do subvencij so upravičene tako pravne kot fizične osebe, in sicer izključno za nova električna vozila, ki še niso bila registrirana. Razpis bo odprt od 1. marca do 30. septembra 2026, sredstva pa bodo dodeljena po vrstnem redu popolnih vlog oziroma do porabe razpoložljivih sredstev. Ministrstvo napoveduje, da bo javnost pravočasno obvestilo, če bo proračun izčrpan pred iztekom roka, ter si prizadevalo zagotoviti dodatna sredstva.

Program subvencij za električna vozila v Srbiji poteka že šesto leto zapored; tudi lani je država za ta namen namenila 170 milijonov dinarjev, a je sredstev zmanjkalo že avgusta. Takrat so zato program subvencij tudi ustavili. 

Med pomembnimi srbskimi gospodarskimi produkti je tudi povsem električni avtomobil fiat grande panda, ki ga skupaj s hibridno različico izdelujejo v tovarni v Kragujevcu. 

