Levica je po informacijah portala N1 ovadila moškega, ki je konec decembra na ministrstvo za kulturo narisal svastike. Gre za Nikolo Popovića, ki je osumljen kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti.

O krepitvi desnega ekstremizma v Sloveniji in razlogih za vložitev kazenske ovadbe v povezavi z nedavnimi dogodki bo v današnji izjavi za medije spregovorila sokoordinatorica stranke Asta Vrečko.

Ministrica je dejanje obsodila

Ministrica za kulturo je dejanje obsodila že po incidentu, ki se je zgodil na božič v večernem času, ko je vandal na pročelje stavbe ministrstva za kulturo v Ljubljani narisal več kljukastih križev oziroma svastik. Policija ga je prijela na kraju dejanja, proti njemu pa začela prekrškovni postopek. Osumljeni Nikola Popović je svoje dejanje tudi posnel in ga objavil na družbenih omrežjih, ob tem pa dejal, da gre za umetniški akt.

Vrečko je takrat posvarila pred vzponom ideologij, ki se povezujejo s takšnimi simboli. "Odgovornost za dejanje je prevzel profil Slovenisti na družbenem omrežju X. Gre za profil, ki simpatizira s skrajno desnimi ideologijami, antisemitizmom, sovraštvom in rasizmom. Zato brez dvoma ta svastika pomeni natanko to, kar je – simbol najhujšega sovraštva in grozot v zgodovini človeštva ter ideologije, v imenu katere so bile te grozote zagrešene," je ministrica dejala takrat.

Spomnila je tudi na namerno poškodovanje kipa Josipa Broza - Tita v Velenju, napad na temnopoltega dečka v Mariboru, napade na skupnost LGBT ter stalne napade na pisarno stranke Levica v Mariboru. "Čez nekaj mesecev nas čakajo volitve in mislim, da se bodo v tem času takšni sovražni napadi še stopnjevali," je dodala.

Podoben incident, v katerem je vandal na stavbo ministrstva za kulturo narisal svastike, se je zgodil tudi junija leta 2021, ko je bil minister Vasko Simoniti.