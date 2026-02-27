Projekt prenove ljubljanske Drame zaradi zapleta s stanovalci sosednje Nemške hiše še vedno čaka na gradbeno dovoljenje. Ministrstvo za kulturo je zastopnikom etažnih lastnikov že oktobra poslalo nov predlog dogovora, v katerem je zapisano, da je kot sopodpisnica predvidena tudi država. Upravno sodišče pa je 18. februarja zavrnilo njihovo tožbo.

Kot so pojasnili na ministrstvu, je upravno sodišče pravnomočno zavrnilo tožbo etažnih lastnikov zoper sklep o uvedbi postopka omejitve lastninske pravice z začasno uporabo zemljišč na območju ulice Gradišče ter potrdilo, da je bil postopek uveden zakonito in skladno z veljavno zakonodajo. Sodišče je pritrdilo, da je začasna uporaba teh zemljišč za namen prenove Drame dopustna in utemeljena v javno korist. Sodba hkrati potrjuje, da uvedba postopka še ne pomeni posega v lastninsko pravico, temveč omogoča nadaljnje zakonito vodenje postopkov, ob sočasnem prizadevanju za sporazumno rešitev z vsemi deležniki, so zapisali na ministrstvu.

Več osnutkov dogovorov z vrsto ukrepov in garancij

Spomnili so, da pogovori o zahtevah stanovalcev Nemške hiše sicer potekajo od leta 2019. Dogovarjanje se je nadaljevalo leta 2022, ko je bila prenova Drame uvrščena med prioritetne projekte aktualne vlade. Skupaj s pravnimi zastopniki etažnih lastnikov je bilo pripravljenih več osnutkov dogovora. V končnem osnutku sporazuma sta Drama in ministrstvo ponudila vrsto ukrepov ter garancij, ki bi zagotovile varnost in ustrezno zaščito v primeru morebitnih škod.

Oktobra lani pa so zastopnikom etažnih lastnikov Nemške hiše poslali najnovejši predlog dogovora, v katerem je med drugim zapisano, da je kot sopodpisnica in stranka podpisnica dogovora predvidena tudi država, in sicer po pooblastilu vlade sporazum podpiše ministrica za kulturo Asta Vrečko. V dogovoru je, kot so zapisali na ministrstvu, tudi jasno navedeno, da investitor SNG Drama Ljubljana in država solidarno odgovarjata za vse obveznosti investitorja v razmerju do etažnih lastnikov, do višine sredstev, ki jih v tekočem letu Drami zagotavlja država iz proračuna.

Ministrstvo je, z namenom pokazati dobro voljo za dosego dogovora, kot so bili z zastopniki dogovorjeni, v decembru in januarju tudi zamrznilo postopek omejitve lastninske pravice.

Ljubljanska Drama Foto: Ana Kovač

Glede ulice Gradišče za stavbo Drame pa so na ministrstvu pojasnili, da ob neurejenem zemljiškoknjižnem stanju sodišče te ulice ni razglasilo za javni prostor, temveč za pripadajoče zemljišče okoliških stavb v solastništvu lastnikov nepremičnin. Tako je danes lastnik približno 40 odstotkov ulice država, lastnica 2,8 odstotka Mestna občina Ljubljana, v majhnih deležih, ki se gibljejo med 0,1 in 1,7 odstotka, pa je solastnikov ulice Gradišče še nekaj več kot 80 sosedov.

Ulica bo med gradnjo uporabljena zgolj za služnostno pot do dela gradbišča in postavitev gradbenih odrov. Ministrstvo je sicer soglasje za uporabo služnostne poti od nekaterih že pridobilo, ne pa od vseh, so dodali.

Izvor zamakanja še ugotavljajo

Drama medtem na nadomestni lokaciji na Litostrojski cesti deluje že drugo sezono. Pred kratkim so se pojavile težave z zamakanjem strehe. V Drami so za STA pojasnili, da je sanacija v pristojnosti lastnika oziroma najemodajalca objekta. "Trenutno poteka ugotavljanje izvora zamakanja. Po končanem pregledu bodo znani nadaljnji ukrepi in način sanacije. Pričakujemo, da bo težava odpravljena v najkrajšem možnem času," so dodali.