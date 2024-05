Kot je uvodoma poudaril Vrtovec, v NSi podpirajo prenovo Drame, so pa proti neracionalnemu trošenju javnega denarja, ki ga po njihovi oceni predstavlja napovedani projekt selitve gledališča v času prenove v prostore na Litostrojski cesti 56. Po njegovih besedah bo ljubljanska Drama s pogodbo, sklenjeno za obdobje od 1. junija letos do 31. avgusta 2027, za mesečno najemnino odštela 71 tisoč evrov bruto oziroma 16,78 evra bruto na kvadratni meter. Skupni strošek najemnin bo tako znašal 2,8 milijona evrov, kar je, kot je opozoril, več, kot je po oceni Geodetske uprave RS (Gurs) tamkajšnja stavba vredna. Ta naj bi bila namreč po Gursu ocenjena na približno 2,5 milijona evrov.

Drama še čaka na gradbeno dovoljenje

Obenem je Vrtovec spomnil, da ljubljanska Drama še čaka na gradbeno dovoljenje, kar pomeni, da bi lahko najem prostorov na Litostrojski trajal še dlje. To po njegovih besedah pomeni, da bi zasebna Družba Alterna Intertade, lastnica prostorov in podjetja L56, zelo dobro zaslužila. V predvidenem obdobju najema, pred katerim naj bi sicer sama investirala v adaptacijo, ocenjeno na 1,4 milijona evrov, bi zaslužila enak znesek, torej 1,4 milijona evrov, zaradi verjetne zamude pri prenovi pa imela dobiček tudi pozneje, predvideva Vrtovec.

Ljubljanska Drama je nadomestne prostore iskala od jeseni leta 2022, ko je bila sprejeta odločitev vlade, da prenovo gledališča uvrsti med vladne projekte v okviru rebalansa proračuna za leto 2023. V Drami so navedli, da naj ne bi noben javni gledališki ali kulturni zavod bil primeren kot nekajletni gostitelj vseh služb in programov SNG Drama Ljubljana, pri čemer so bile upoštevane in raziskane vse v Ljubljani razpoložljive in za nadomestni prizorišči Velikega odra in Male Drame potencialno primerne lokacije.

Po začetni zamisli, da bi program Male Drame v času prenove potekal v Dvorani Duše Počkaj v Cankarjevem domu, so se preusmerili v iskanje nadomestnega prostora za izvajanje programa Velikega odra.

Ob preverjanju te možnosti daljšega gostovanja v štirih javnih zavodih, ki upravljajo javno kulturno infrastrukturo (Cankarjev dom – Linhartova dvorana, SNG Opera in balet Ljubljana, Center kulture Španski borci in Kulturni dom Šentvid), se je po navedbah gledališča izkazalo, da navedene ustanove nimajo zadostnih prostorskih in terminskih možnosti, je povzel Vrtovec.

Postopek izbire odpira številna vprašanja

Po njegovih besedah postopek izbire odpira številna vprašanja. Kot meni, bi moralo ministrstvo za kulturo imenovati posebno strokovno komisijo za vodenje postopka. Izdelati bi morali projektno nalogo z jasnimi merili in kriteriji. Obenem bi morali pozvati vse javne institucije za predložitev ponudb. Strokovna komisija bi nato morala pregledati in oceniti ponudbe. Po preučitvi bi morala komisija izdati sklep o izboru, čemur bi sledil podpis pogodbe.

Zaradi vsega navedenega v poslanski skupini NSi komisiji DZ za nadzor javnih financ predlagajo, da pozove ministrstvo za kulturo in SNG Drama, da ji posreduje celotno dokumentacijo v zvezi s postopkom izbire nadomestne lokacije za selitev SNG Drama na Litostrojsko cesto 56.