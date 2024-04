SDS in NSi zahtevata parlamentarno preiskavo glede domnevno ukradenih otrok

Opozicijski SDS in NSi sta danes vložili zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave v zvezi z morebitno odgovornostjo funkcionarjev zaradi suma, da so sodelovali v primerih odvzemov mladoletnih oseb oziroma t. i. ukradenih otrok, ki naj bi se v porodnišnicah na območju Slovenije dogajale med letoma 1965 in 1991.

Kot je na današnji novinarski konferenci ob vložitvi zahteve povedala poslanka SDS Alenka Jeraj, naj parlamentarna preiskava ugotovi, ali so morda nosilci javnih funkcij ali funkcij javnega sektorja kakorkoli vplivali na omenjena dejanja, ter ugotovi, čigavi interesi so pripeljali do tega, da naj bi prišlo do primerov storitev kaznivih dejanj odvzema mladoletne osebe.

Prav tako naj preiskava po njenih besedah ugotovi povezave med posameznimi nosilci javnih funkcij in njihovo morebitno vpletenost v omenjene primere, pa tudi, ali in zakaj naj bi ti dopustili tovrstne primere in v čigavem interesu.

"V t. i. trgovini z dojenčki, ki naj bi se predvsem v 70. in 80. letih dogajala na območju nekdanje Jugoslavije, naj bi bilo prodanih več kot 20 tisoč dojenčkov. S tem se intenzivno ukvarja društvo Izgubljeni dojenčki Beograda, ki je pred leti obravnavalo tudi več deset primerov, povezanih s Slovenijo," je dejala poslanka SDS.

V Društvu staršev ukradenih otrok so obravnavali že skoraj 60 primerov

Jerajeva je ob tem izpostavila nekaj primerov otrok, ki naj bi umrli takoj po rojstvu ali v roku nekaj dni, njihovim staršem jih niso dovolili pokopati, prav tako naj bi bila dokumentacija pomanjkljiva oziroma naj bi vsebovala vrsto nedoslednosti.

Društvo staršev ukradenih otrok v Sloveniji, ki ga vodi Simona Šeremet Kalanj, je pred časom parlamentarni komisiji za peticije, človekove pravice in enake možnosti ter pristojnim državnim organom posredovala obsežno gradivo, v katerem so doslej obravnavali že skoraj 60 primerov domnevno ukradenih otrok v slovenskih porodnišnicah.

Čeprav so problematiko pred slabim letom predstavili omenjeni komisiji in je takratna ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar zagotovila, da bodo državni organi storili vse, kar je potrebno za razjasnitev zadev, se po besedah poslanke Jerajeve zdaj dogaja ravno obratno.

Prosilci namreč še težje pridejo do dokumentov in informacij, prav tako pa ni zaznati, da bi policija zaslišala zdravniške ekipe in druge ljudi, ki se, še posebej v Mariboru, pojavljajo v več primerih. Kriminalisti kljub obljubam tako po besedah poslanke niso obiskali niti Šeremet Kalanjeve, da bi jim predala dokumentacijo.

Pri vložitvi zahteve za preiskavo je sicer na družbenem omrežju X prišlo do nekaj trenj med obema opozicijskima strankama okoli tega, čigava je bila pobuda za sprožitev preiskave.

Golob: Od 59 primerov je 45 že zaključenih

Kot je o tem danes pojasnila Jerajeva, ki bo v skladu z dogovorom tudi vodila parlamentarno preiskavo, so zahtevo že oktobra lani pripravili v poslanski skupini SDS in jo v podpis ponudili tudi NSi. Ta naj bi takrat podpise pogojevala s tem, da bi preiskavo tudi vodila, ker v SDS na to niso pristali, pa se je zadeva za nekaj časa ustavila.

"Po ponovnih pogovorih so se odločili, da bodo podpise prispevali. Morda je prišlo tudi do kakšnega komunikacijskega šuma med njihovim vodjo poslanske skupine, ki je komuniciral z nami, in predsednikom stranke," je domnevno napačno interpretacijo Mateja Tonina, da bo SDS prispevala svoje podpise v oddaji 24ur zvečer, komentirala poslanka Jerajeva.

Premier Robert Golob je v zvezi z omenjeno tematiko ta teden na seji DZ na vprašanje poslanca NSi Janeza Ciglerja Kralja pojasnil, da naj bi bilo od 59 primerov 45 že zaključenih, 14 primerov pa je še odprtih. Zagotovil je, da bo vlada predstavnikom mater nudila vso podporo, prav tako je država zagotovila sredstva za izvajanje DNK-testov.