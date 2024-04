Je NSi zlorabil parlament? Poslanci preverjali, ali policija prisluškuje članom stranke.

Poslanca NSi Janez Žakelj in Matej Tonin sta na policiji preverjala, ali so možje v modrem prisluškovali vidnim članom NSi zaradi potencialne korupcije na Darsu. To so danes razkrili na portalu Necenzurirano. Pri NSi na poročanje Necenzurirano odgovarjajo, da sta poslanca imela vsa pooblastila za opravljanje nadzora na policiji ter da gre za politično gonjo, ki jo prek Necenzurirano izvaja Svoboda. Ključni človek naj bi bil Tomaž Modic, ki je novinar Necenzurirano, hkrati pa, tako NSi, tudi strokovni sodelavec preiskovalne komisije DZ. Vendar, kot pojasnjuje Aleš Rezar iz Svobode, predsednik parlamentarne komisije, ki preiskuje sume vpletanja politike v policijo, to ni res.

Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada so včeraj izvedli hišne preiskave zaradi sumov različnih kaznivih dejanj, povezanih z državno Družbo za avtoceste (DARS). Osumljenih je šest oseb, med njimi sta tudi nekdanji direktor podjetja Valentin Hajdinjak in nekdanji vodja področja vzdrževanja na Darsu Damijan Jaklin. Oba sta vidna člana stranke NSi, Hajdinak je celo njen podpredsednik. Ali sta tako Hajdinjak kot Jaklin res tarča preiskav, pa so člani stranke NSi po poročanju Necenzurirano že pred pol leta poizkušali preveriti na policiji.

Zloraba parlamenta?

Poslanca NSi Janez Žakelj in Matej Tonin naj bi namreč kot člana parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (KNOVS) lansko jesen med obiskom generalne policijske uprave zahtevala razkritje, ali policija prisluškuje kateri izmed telefonskih številk na seznamu, ki sta ga poslanca sama prinesla. Na seznamu naj bi bili tudi telefonski številki Hajdinjaka in Jaklina, ter, tako Necenzurirano, tudi telefonski številki odvetnice Nine Zidar Klemenčič in primorskega podjetnika Sebastjana Vežnaverja.

Pri NSi so se na poročanje portala Necenzurirano odzvali z besedami, da sta Žakelj in Tonin imela vsa pooblastila za nadzor policije. ter da se v ozadju zgodbe skriva politični napad stranke Gibanje Svoboda na NSi. Pri stranki so tudi zapisali: "Soavtor članka na Necenzurirano je tudi Tomaž Modic, ki je strokovni sodelavec Svobode v parlamentarni preiskovalni komisiji. Članek se je pojavil potem, ko je poslanka NSi Vida Čadonič Špelič izpostavila sum, da je direktor NPU Muženič krivo pričal pred preiskovalno komisijo. Glede na to, da je portal Necenzurirano povezan s Svobodo, članek razumem kot napad na NSi zaradi našega vztrajnega dela, da se pred preiskovalno komisijo zasliši predsednika vlade Roberta Goloba."

"Nenehna zavajanja in laži"

Kot pravijo pri Svobodi, argumenti NSi stojijo na bolj trhlih tleh. Da bo Golob zaslišan do parlamentarnih počitnic, so že sporočili. Oglasil se je tudi predsednik preiskovalne komisije, ki preiskuje domnevno politizacijo policije Aleš Rezar (Svoboda). NSi očita laži, ki pa jih vidi kot "rešilno bilko NSi pred evropskimi volitvami". Vnovič je izpostavil, "da obstajajo indici in utemeljen sum, da so tajni podatki preiskovalne komisije nezakonito prešli v roke predsednika Knovsa". Sam ne bom podajal preuranjenih zaključkov, saj bomo naznanilo suma kaznivega dejanja podali pristojnim organom. Vsak si pa lahko ustvari svoje mnenje, za kaj pri tej zadevi v resnici gre. Je pa to problem nepredstavljivih razsežnosti, enako kot sum zlorabe Knovsa za pridobivanje podatkov o prisluškovanju zvestih predstavnikov NSi," je navedel Rezar in dodal: "Moje mnenje, ki je še vedno držalo, je: kjer je dim, je tudi ogenj!"

Trenja tudi znotraj Knovsa

Član komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) iz Svobode Teodor Uranič pa je danes na Žaklja iz NSi naslovil zahtevo za pojasnila glede očitkov zlorabe komisije ob nadzoru na policiji po aferi Dars v medijih. Žakelj pa želi s pregledom revizijske sledi odkriti, kdo je zaupne informacije posredoval medijem.

"Pojavljajo se tudi namigi, da naj bi vi kot predsednik Knovsa ter vaš strankarski kolega Matej Tonin, ki je prav tako član Knovsa, zlorabila pristojnosti komisije zato, da bi ugotovila, kako daleč v strankarsko in poslovno omrežje NSi je segala kriminalistična preiskava," je zapisal Uranič.

Od predsednika Knovsa tako pričakuje, da bo sklical nujno sejo Knovsa, na kateri od Žaklja in Tonina pričakuje, da pojasnita, "kdo, kako in zakaj vam je posredoval telefonske številke, ki ste jih potem 'nadzirali' na policiji, ter ali sta informacije o morebitnih ukrepih zoper posamezne telefonske številke razkrivala njihovim uporabnikom, in nenazadnje, da se vse te javne navedbe in obtožbe razčisti".