Kako in kdaj bo potekala prenova ljubljanske Drame?

Aktualna sezona je zadnja, ki jo bo SNG Drama Ljubljana odigrala v neprenovljeni stavbi. Nato se bo z vsemi službami in dejavnostmi preselila na Litostrojsko cesto, kjer bo delovala do konca prenove. Začetek gradbenih del načrtujejo sredi prihodnjega leta, konec projekta je načrtovan do konca leta 2026.

Načrt prenove Drame predvideva prenovo historičnega dela v skladu s spomeniškovarstvenimi standardi ter rušitev obstoječega prizidka. Na njegovem mestu bo zgrajen nov, ki bo v enakih gabaritih kot obstoječi. Poleg tega bo ponovno vzpostavljen trg pred Dramo. Po prenovi bo Drama imela štiri odre – Veliki oder, Malo Dramo ter eksperimentalni in vadbeni oder.

Veliki oder bo zaradi varovanja kulturne dediščine ostal nespremenjen, odrska tehnika pa bo posodobljena. Mala Drama, ki zdaj sprejme okoli sto gledalcev, se bo s prenovo preselila v klet in bo lahko po novem sprejela do 200 gledalcev.

V času prenove bo Drama delovala na Litostrojski cesti

V času prenove se bo Drama selila na Litostrojsko cesto. Prireditveni prostor, ki je trenutno poznan kot hala L56, bo od začetka sezone 2024/25 do konca prenove namenjen izključno izvajanju njihovega programa. Kot so zapisali v Drami, se bodo na Litostrojsko preselili v celoti, s produkcijo in upravo vred. Tam bodo v času prenove delovali z vsem svojim programom, tako Velikega odra kot Male Drame. "Vsekakor je bistveno, da bomo lahko skupaj delovali in ustvarjali na eni lokaciji, tako da bomo še vedno ostali skupaj kot kolektiv," so poudarili.

Pojasnili so, da bosta v prostorih L56 vzpostavljeni dvorani, v katerih bosta lahko potekala programa trenutnih Velikega odra in Male Drame. Prva bo imela kapaciteto 350 sedežev (sedanja ima 434), druga pa sto, tako kot zdaj. Obe bosta imeli tribune. Kot zanimivost so omenili, da bo velika dvorana opremljena z obstoječimi sedeži iz Velike dvorane v Drami. V L56 bosta tudi vadbena odra za obe prizorišči.

Predstave v stari stavbi bo Drama predvidoma uprizarjala do konca maja 2024, junija pa bo potekala zadnja faza selitev. Foto: Ana Kovač

Selitev bo nekoliko vplivala na časovnico premier

Predstave v stari stavbi bo Drama predvidoma uprizarjala do konca maja 2024, junija pa bo potekala zadnja faza selitev.

Na vprašanje, ali je morda za sezono 2024/25 oziroma za čas prenove predvidenih več koprodukcij z drugimi slovenskimi gledališči, so pojasnili, da bodo nekoliko skrčili produkcijo na Velikem odru, kjer bodo namesto šestih pripravili pet premier. Vendar to ni posledica selitve, pač pa dejstva, da spričo podražitev v zadnjih letih s količino sredstev, ki jo prejmejo od financerja, ne zmorejo več izvesti tolikšnega števila premier. Selitev bo nekoliko vplivala le na časovnico premier.

V naslednjih dveh sezonah bodo pripravili koprodukciji, a neodvisno od prenove. V sezoni 2024/2025 je načrtovana koprodukcija s SNG Opera in balet Ljubljana, za sezono 2025/2026 pa so dogovorjeni za veliko koprodukcijo s SNG Drama Maribor in Cankarjevim domom.

Prenova ljubljanske Drame z dolgo zgodovino

Poslopje ljubljanske Drame bodo prenovili po načrtih biroja Bevk Perović arhitekti, ki je leta 2017 zmagal na javnem natečaju. Leta 2019 je bila z ministrstvom za kulturo podpisana triletna pogodba o financiranju projektiranja.

Novembra 2021 je nato odstopil tedanji ravnatelj Drame Igor Samobor, ki je med razlogi za odstop navedel nespoštovanje zavez glede prenove stavbe gledališča, ob čemer je glavne očitke naslovil na nekdanjega ministra za kulturo Vaska Simonitija, ki naj bi po njegovem zatrjevanju dogovarjanja glede financiranja prekinil. Simoniti je po Samoborjevem odstopu povedal, da je v povezavi s prenovo več vprašanj še vedno nerešenih, med drugim naj ne bi bilo povsem razrešeno vprašanje zemljišč, ter zagotovil, da se bo proces prenove nadaljeval, a pod pogoji transparentnosti, jasnosti in nedvoumnosti.

Avgusta lani si je poslopje Drame ogledal premier Robert Golob, ki je ocenil, da je objekt res neprimeren, ter napovedal uvrstitev projekta prenove v vse ustrezne dokumente, da bodo investicijo lahko začeli takoj. Projekt celovite prenove Drame je bil v okviru rebalansa proračuna za leto 2023 uvrščen med vladne projekte, v proračunu za leti 2023 in 2024 so zanj zagotovljena ustrezna sredstva.

V okolici Drame še potekajo arheološka izkopavanja

Trenutno v okolici SNG Drama tudi potekajo arheološka izkopavanja, kjer so odkrili dobro ohranjene arheološke ostaline, ki so iz časa od 1. stoletja do konca 4. stoletja po Kr.

Arheološka izkopavanja pred celovito prenovo SNG Drama Ljubljana trenutno še potekajo ob Igriški ulici ter Erjavčevi in Slovenski cesti, raziskave ob Mali Drami pa so arheologi končali oktobra. Foto: Ana Kovač

"Izkopavati smo začeli 16. avgusta, rok izkopavanj pa je bil pol leta. Glede na to, na kakšni globini smo dobili intaktne plasti, ki jih je treba kopati ročno, smo že povečali ekipo. Mogoče bomo čas izkopavanja malo podaljšali ali pa že prej povečali ekipo, a trenutno smo glede tega še v postopku dogovorov z vodji," je novembra za Siol.net povedala vodja izkopavanj na območju Drame, arheologinja Maja Lavrič.

