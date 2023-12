Gneča v Ljubljani s prihodnjim tednom neizogibna, v nedeljo nov vozni red vlakov

V nedeljo, 10. decembra, bo zaradi projekta novega Potniškega centra Ljubljana začel veljati nov vozni red v notranjem in mednarodnem prometu, ki prinaša nekaj sprememb, vezanih na investicijska in vzdrževalna dela na javni železniški infrastrukturi, sporočajo pri Slovenskih železnicah. Novi vozni red bo veljal eno leto.

Zaradi načrtovanih obsežnih investicijskih in vzdrževalnih del na infrastrukturi, predvsem zaradi del na ljubljanskem železniškem vozlišču, na projektu novega Potniškega centra Ljubljana in gradbenih del na zasavski progi, se v novem voznem redu pričakuje več sprememb. V času gradnje je poudarek, da se bodo ključne prekinitve prometa predvidele v času zmanjšanega prometa (prazniki, vikend, nočni čas), ko je železniškega prometa manj.

Zaradi začetka prenove in nadgradnje glavne železniške postaje v Ljubljani bo na progah Ljubljana–Jesenice in obratno ter Ljubljana–Kamnik Graben in obratno manjši del vlakov, predvsem zunaj konic, vozil do začasnega novega postajališča Ljubljana Šiška.

Na progi Jesenice–Kranj–Ljubljana Šiška–Ljubljana bo med delavniki vozilo 49 vlakov, od tega osem do oz. s postaje Ljubljana Šiška. Na progi Kamnik Graben–Jarše Mengeš–Domžale–Ljubljana Šiška–Ljubljana bo med delavniki vozilo 48 vlakov, od tega 19 do oz. s postaje Ljubljana Šiška.

Vsi vlaki do/s postaje Ljubljana Šiška bodo imeli povezavo do/s postaje Ljubljana, z novo avtobusno linijo LPP: SŽ Šiška–SŽ Kolodvor. Linija bo imela tudi vmesne postanke na postajah Tivoli, Gosposvetska in Bavarski dvor in bo tako nudila dodatno možno povezljivost z mestom. S tem bomo dobili prvi primer integrirane ponudbe, ko bo vozovnica SŽ in vozovnica IJPP veljala za prevoz z avtobusno linijo LPP med postajama SŽ Šiška in SŽ Kolodvor.

Foto: Slovenske železnice

Zaradi infrastrukturnih omejitev bodo organizirani nadomestni prevozi za nekatere vlake med Ljubljano in Brezovico, Divačo in Koprom oz. Buzetom.

Med delavniki bo med Brezovico in Ljubljano vozilo 31 vlakov, od tega bo zaradi del organiziran nadomestni prevoz namesto 14 vlakov. Zaradi del in omejitev na infrastrukturi ter zmanjšane propustnosti proge bo v novem voznem redu med delavniki na progi Ljubljana–Logatec 40 povezav, na progi Ljubljana–Litija–Zidani Most pa 79 povezav, kar je nekaj manj kot v trenutnem voznem redu.

Spremenili se bodo tudi vozni časi, ki bodo prilagojeni delom na infrastrukturi, so še zapisali pri Slovenskih železnicah.