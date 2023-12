Na trasi drugega tira končan viadukt Gabrovica #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V okviru projekta drugega železniškega tira Divača–Koper so danes obeležili zaključek gradnje viadukta Gabrovica. Premier Robert Golob je poudaril pomen boljše železniške povezave Luke Koper in preostanka države za gospodarstvo in blaginjo ljudi. Prvi vlak naj bi po povezavi zapeljal leta 2026, sta potrdila resorna ministrica in vodja 2TKD.

Drugi tir, največja naložba na železniškem omrežju Slovenije, bo povezal Luko Koper s preostalim delom slovenskega železniškega omrežja. "Verjamem, da bo izgradnja drugega tira pripomogla k temu, da bo Luka Koper še bolj konkurenčna in da se bo to v kratkem tudi pokazalo skozi dodatne naložbe v Luki," je na slovesnosti ob viaduktu pri vasi Gabrovica v bližini Črnega Kala dejal premier Robert Golob.

Obnova poteka intenzivno

Tudi na preostalem delu železniškega omrežja intenzivno poteka obnova, čakajo še nekatere najpomembnejše naložbe, predvsem na ljubljanskem vozlišču, je dejal premier. "Verjamem, da bomo uspeli vse tri velike infrastrukturne naložbe – vozlišče Ljubljana, Luko Koper in drugi tir – sinhrono pripeljati do zaključka, da bo lahko Slovenija izkoristila svojo izjemno lego, da bomo imeli mi, ki tu živimo, gospodarsko in v smislu blaginje od tega čim več," je dodal.

Ocenil je, da se je Slovenija obnove železniškega križa lotila bolj sramežljivo kot gradnje avtocestnega križa, 20 let se je odločalo, ali in kako se bo drugi tir gradil, zmanjkalo ni niti politikantstva, ko pa je projekt v svoje roke prevzela stroka, so inženirji pokazali, da smo med najboljšimi na svetu. "Vi ste najboljši dokaz tega, kako Slovenija zmore ne samo v športu, ampak tudi v gradbeništvu," je dodal.

Viadukt Gabrovica je izjemen inženirski podvig, je primer dobrega sodelovanja naročnika, projektantov, inženirja, izvajalcev gradbenih del, vseh podizvajalcev in vseh delavcev, je poudaril generalni direktor projektnega podjetja 2TDK Matej Oset. Nekaj več kot 400 metrov dolg viadukt Gabrovica je eden od treh viaduktov na trasi drugega tira, dva sta že zgrajena, tretjega naj bi dokončali do konca meseca, je povedal Oset.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je izrazila zadovoljstvo, da so uspeli vzpostaviti dobro prakso izvajanja zahtevnih infrastrukturnih projektov, ter med drugim dejala, da je pred izvajalci ključna naloga – nadaljevati s projektom drugega tira v zastavljeni dinamiki in kakovosti, kar pomeni zaključek gradnje do konca leta 2025, tako da bo v letu 2026 lahko po progi že zapeljal prvi vlak.

